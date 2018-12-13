台南慶耶誕！光影燈飾飄浪漫！鄉村烤雞大餐伴美酒

2018年12月13日 16:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

叮叮噹！叮叮噹！再過一週多，就是耶誕節了！這幾天天氣也變涼了，更有度節氣氛！不妨來台南走走吧！台南有名的海安路這幾天也裝飾起美麗光影藝術及藝術裝置、奇美博物館也有美麗耶誕樹！此外，受文青喜愛的台南老爺行旅也推出】聖誕四人分享餐，包含脆嫩多汁「鄉村烤雞」、軟嫩扎實「戰斧豬排」等！用美食、美景一起慶耶誕！

奇美博物館聖誕樹。（台南市政府觀光旅遊局 提供）

12月9日起海安路「街道美術館」上友愛街、忠明街、正興街、中正路等四處路段，將設置聖誕主題的光影藝術及藝術裝置，晚上5點半起都會有光影、聲音效果與原有的公共藝術相呼應，也有應景的聖誕禮物3D彩繪地貼供民眾拍照，甫新開幕的「街道美術館」染上濃厚聖誕氣息。

中西區燈區台灣文學館前聖誕樹。（台南市政府觀光旅遊局 提供）

聖誕節的高潮活動落在12月22至23日海安路上的「Tree Walk Christmas聖誕藝術市集」。除了安排重量級表演藝術家於海安路中軸帶上提供舞蹈、音樂、戲劇演出，並有台南特色攤車、手作攤位進駐，呈現一個最具創意的聖誕派對。22日當日將限量發送上千頂螢光聖誕樹小紙帽，並於晚上6點半在海安路與正興街交叉口中軸帶廣場上，邀集所有民眾戴上帽子組合成一棵大聖誕樹，搭配現場街道美術館光影藝術的閃耀光芒，成為最動人的人體聖誕樹！

【台南老爺行旅】BUON NATALE聖誕四人分享餐。（台南老爺行旅 提供）

時序漸進聖誕節，過節氣息濃厚也正勾動蠢蠢欲動的味蕾，台南老爺行旅甘粹餐廳於12月21日起至25日推出最具傳統歐洲風情的【BUON NATALE】聖誕四人分享餐，包含脆嫩多汁「鄉村烤雞」、軟嫩扎實「戰斧豬排」、當季嚴選海味「鬼頭刀」等海陸鮮食繽紛上桌，搭配自助式沙拉吧吃到飽！

【台南老爺行旅】Bar 21_耶誕限定調酒（前）Rudolph、（左後）Knock Knock、（右後）Iceberg。（台南老爺行旅 提供）

Bar21亦廣邀酒友們一起為耶誕狂歡，推出三款限定特調。「Rudolph」以馴鹿魯道夫的亮紅俏鼻子為發想，將貝禮斯奶酒融合黑巧克力酒，搭配香蕉奶油，鮮甜紅櫻桃點綴其中；「Knock Knock」則是將帶有櫻花香氣與淡淡柚香的 ROKU GIN琴酒作為基底，綴入佛手柑清爽柑橘尾韻與甜而不膩的雪人冰淇淋，頑皮敲擊你的味蕾大門。

【台南老爺行旅】耶誕限定系列商品。（台南老爺行旅 提供）

以聖誕老人駐居的靜謐雪山為雛型，將香甜蘭姆酒搭配藍柑橘及迷迭香甜酒，品嚐著幽藍爽口的「Iceberg」。耶誕浪漫完，台南老爺行旅【今天剛好12月31】跨年派對陪你一起倒數迎新年，啤酒、調酒搭配輕食buffet無限暢飲、南台灣清新俏皮樂團代表「貳樓‧伴」現場演出、期間更有趣味啤酒PK賽，讓你跨年有理，玩樂零距離。

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(中時電子報)