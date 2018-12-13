控糖也要顧心臟 近6成糖尿病患者死於心血管疾病

2018年12月13日 16:33 中時 林周義

69歲的陳阿姨（化名）罹患糖尿病已有10年，血糖控制卻持續沒有達標，3年前胸口不適緊急就醫，才發現是冠心症，需置放冠狀動脈支架。心臟學會理事長黃瑞仁表示，糖尿病患者常見的心血管疾病，以周邊動脈疾病、心衰竭、冠心病居多，排名前三，糖尿病患者中，有6成人死於心血管疾病。

糖尿病為國人十大死因之一，根據國健署統計，全國共有約有200多萬名糖尿病患者，每年新增約2萬5000人。糖尿病學會理事長許惠恒表示，糖尿病的治療重點為控制血糖，若血糖控制未達標，將引起心血管、腎臟疾病等併發症。黃瑞仁表示，心血管疾病為糖尿病最重要的併發症。

黃瑞仁表示，約有3分之1的糖尿病患者患有心血管疾病，約4分之1者合併心衰竭問題，且近6成糖尿病患者都死於心血管疾病。研究發現，糖化血色素每上升1%，心衰竭風險就增加16%，其中以舒張性心衰竭為主，因心臟無力打出血液，引發呼吸困難、氣喘、疲倦、四肢水腫等反應，體重可能因此飆升10公斤。老年糖尿病患者若罹患心衰竭，五年存活率僅剩1成多，呼籲民眾多加留意。

陳阿姨患有高血壓、糖尿病，平時喜愛吃澱粉、甜點，血糖控制經常失敗。被診出冠心症後，接受冠狀動脈支架置放，並接受口服藥物、胰島素注射治療，卻仍以失敗告終。後改用抑制劑後，狀況改善，體重也減輕。許惠恒提醒，除規律用藥，也需調整飲食習慣，減少攝取高糖分食物，並且每週運動150分鐘。因服用抑制劑可能增加尿道感染的機率，提醒用藥民眾留意外陰部清潔。

(中時 )