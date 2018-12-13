劉德華開唱在即衰捲詐欺疑雲 公司出面說話了！

2018年12月13日 16:19 中時 蔡琛儀

黑衣人出現在映藝公司樓下。（映藝提供）

劉德華(華仔)本週六即將在香港紅館開唱，不料近日卻被爆出旗下「映藝劇團」涉入詐欺案，《鏡週刊》報導，聚善美文創娛樂公司指映藝劇團單方面終止其公司做為演唱會投資者資格，將其公司商標從海報中刪除，並沒收之前按協議支付的投資款項，涉嫌惡意坑詐投資款，聚善美因而對映藝劇團李姓代表人提出刑事控告。昨香港甚至出現數名男子拉布條和舉牌「劉德華映藝公司無信無德」、「還我血汗錢」等。

稍早映藝公司總經理招雪梅小姐在律師Kenny Wong先生也發表聲明並舉辦記者會，表示這些指控屬無稽失實，且明顯衝着劉德華個唱而來，對公司和公眾造成滋擾，懷疑乃前投資者所為，並向劉德華致歉「祈望不會影響大家欣賞演唱會的心情。本公司絕對守法和尊重合約，亦希望聚善美和其負責人反省和自重。」

映藝也表示，劉德華知道個唱主辦單位與前投資方發生商業糾紛，以及昨日公司樓下發生的事情，但目前他正全力準備紅館的個人演唱會，所有事情會交由公司和律師處理。演唱會屆時也會跟平常一樣，安排足夠的人手去維持秩序，確保觀眾安全和演唱會可以順利進行。

映藝劇團有限公司聲明

本公司，映藝劇團有限公司，得悉從前天開始台灣有報道說台灣聚善美文創娛樂有限公司(“聚善美”)指控本公司涉嫌詐騙。此指控屬無稽失實。

本公司確實曾與聚善美就《劉德華世界巡迴演唱會2018至2019香港站》簽訂投資協議書(“該協議”)，該協議清楚寫明違約轉讓屬不可補救的嚴重違約行為。市場不時傳出聚善美違約轉讓的消息，每次聚善美都一一否認，其負責人更以性命擔保絕無其事。但本公司於8月下旬得到聚善美違約轉讓該演唱會投資權予第三方的確實證據，在與聚善美當面對質時，聚善美負責人亦只好承認違約轉讓和道歉。經審慎考慮後，本公司正式書面通知聚善美負責人終止合作並按該協議條款沒收聚善美投資款。

可是之後，聚善美表示對本公司終止該協議不服，並要求繼續投資劉先生演唱會，否則會採取刑事控告、媒體揭露等手段。本公司認為雙方已沒有互信基礎，表明不可能再合作。本公司亦向聚善美指出若不服本公司終止合作的決定和按該協議沒收投資款的權利，可按該協議規定將爭議提交香港國際仲裁中心進行仲裁。但聚善美至今未有提出仲裁，反而根據台灣媒體報道，向台北檢察院對本公司提出詐騙指控。本公司至今未有收到台北檢察院的任何文件。

至昨日下午，在本公司辦事處樓下，出現多位身穿黑衣戴上黑口罩男子，手持以演唱會海報設計而製的“無信無德”、“還我血汗錢”等紙牌和橫額。因為對方沒有表露身份，所以本公司只能猜測那些行動是與聚善美爭議有關。如果那些男子確是聚善美指使，本公司只能說聚善美是一貫的漠視協議書條款，企圖以非一般手段逼本公司就範。香港是法治之區，若對本公司處理不服，請按該協議到香港國際仲裁中心進行仲裁。

本公司對此事為公眾帶來不安和劉先生造成困擾表示致歉。祈望不會影響大家欣賞演唱會的心情。本公司絕對守法和尊重合約，亦希望聚善美和其負責人反省和自重。

映藝劇團有限公司

2018年12月13日

(中時 )