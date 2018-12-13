兩公約發威! 酒後打死人辯記憶斷片 死刑改判無期

2018年12月13日 16:45 中時 林欣儀

發生在3年前的彰化社頭民宅凶殺案，陳姓男子疑因酒後與蕭姓好友發生衝突，持刀砍殺蕭男36刀致命，陳男辯稱他因曾發生車禍、記憶缺損，不記得自己有殺人，且種種跡證指向他涉案，一、二審皆判陳男死刑，但更一審逆轉，法官參酌聯合國兩公約條款，改判無期徒刑。

陳男出庭時辯稱，他曾經發生車禍、導致記憶缺損，在記憶中沒有自己殺人的情況，但也坦承「可能有殺人這件事」，經陳母、醫師等人作證，且陳男確實患有重度憂鬱症、長期就醫中，並有酒精依賴、睡眠障礙的疾病。

法官認為，根據警方在陳男住處找到的血衣及命案現場留有他的DNA等跡證，確認陳男涉案，一、二審雖認定陳殺人時未達精神障礙或心智缺陷的程度，但參酌聯合國「保障死刑犯人權保證條款」及「公民及政治權利國際公約」，要情節最重大犯罪且非精神障礙者才得以判處死刑，決定撤銷原判決。

判決也指出，因陳男在案發時有正當工作、經濟狀況還可以，且與母親同住，並非家庭沒有溫暖，且他從35歲之後多數時間都在監所中度過，表現還算良好，就算曾與其他收容人發生爭執，但事後態度好且配合調查，可見他不是不知反省、無悔意的人，決定判處他無期徒刑、至少應執行25年，並褫奪公權終身。

這此案件發生在2015年11月間，當時死者蕭男因隔日要因毀損罪入監，便與陳男約到社頭鄉老人會館外涼亭喝酒，2人酒後起口角、不歡和散，未料，陳竟於晚間7點多持刀到蕭的住處，砍殺蕭男頭部、雙手及膝、左胸等處共36刀，導致陳傷重死亡，而陳男也因下手太重，左手虎口、拇指受傷。

(中時 )