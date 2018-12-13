參選黨主席？ 鄭麗君：期待中生代同志認真思考

文化部長鄭麗君（圖）。(中央社)

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民進黨九合一大選挫敗後，黨主席蔡英文請辭以示負責，黨主席補選明天將截止登記。被點名參選的文化部長鄭麗君今天表示，期待桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、前立委陳其邁、屏東縣長潘孟安等人，能認真思考參選黨主席；不論在什麼位子，中生代一定會攜手合作。

鄭麗君今天下午在立法院受訪時表示，從敗選至今一段時間，她與鄭文燦、林佳龍、陳其邁、潘孟安等中生代的朋友多所聯繫；外界期待中生代應承擔，她覺得身為黨員，每個黨員都可以思考，如何為民進黨、台灣盡一份心力。

鄭麗君說，因此她也期待他們認真思考參選黨主席，這幾位都是非常適合的人選，也許有些同志現在有困難，但她也期待這幾位同志都能認真思考，不論在什麼位子，中生代一定會攜手合作，為黨、台灣帶來正向的能量。

鄭麗君表示，她自己是無派系，但她認為這不是從派系思考，這是中生代所有黨員、從政同志必須一起承擔，她認為這幾位都是比她適合的人選，因此與鄭文燦等人聯繫，並不是要徵詢自己是否參選，而是要鼓勵大家能夠認真思考。外界用派系角度來看，不符合事實。

鄭麗君也提到，這次地方選舉的挫敗，她身為執政團隊的一員，都應檢討與反省，這段時間她在文化部也配合行政院，就整體的施政方向進行檢討反省；身為黨員，她也非常憂心民進黨的發展，民進黨是執政黨，必須一方面檢討反省，一方面承擔執政責任，繼續推動台灣向前走。

(中時 )

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