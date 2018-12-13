伊能靜首曝「小哈利」隱疾 自責決定影響孩子

2018年12月13日 16:27 中時電子報 蔡曉婷

伊能靜2009年和庾澄慶（哈林）離婚，兩人育有一子「小哈利」，如今已16歲，最近伊能靜上節目除了談到二婚生活，也首度談到小哈利過去有咬合不正的隱疾，使小哈利每每吃飯都要花2小時，伊能靜指出，自己原本就直覺兒子有咬合問題，卻在當牙醫的親戚說沒事後打消念頭，直到兩年前她再次帶兒子就診才確認此事，使她自責原生家庭會影響孩子一生。

伊能靜最近上《超級演說家》分享家庭生活，她透露小哈利從小吃飯一直比別人慢，「別的孩子半小時吃飯可香了，我的兒子要花兩個小時才能把飯吃完」，她當時坐在兒子旁邊內心總是焦急，常常小哈利一吃飯她便開始哭，她猜測兒子有咬合或牙齒方面問題，但由於當牙醫的親戚看過後稱沒事，伊能靜也放棄了自己的直覺。

伊能靜說，直到兩年前，伊能靜才發現兒子因鼻子過敏長期咬合不正、下巴後縮，所以從小才會吃飯慢，令她自責說：「每個父母的決定，可能也包含生理上的決定，我認為原生家庭其實是在影響著我們每個人」，而小哈利如今已開始矯正，伊能靜有感而發表示：「要走過原生家庭，不是你怎麼跟這個家庭和解，而是最終你怎麼跟自己和解，最終不是學會那些帶給你傷害或成長的原生家庭所有萬水千山，而是你怎麼學會經歷這一切後，你還是那麼的愛自己、不想放棄」。

(中時電子報)