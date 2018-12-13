伊能靜首曝「小哈利」隱疾 自責決定影響孩子

伊能靜首曝小哈利隱疾。（圖／翻攝自秒拍；翻攝自伊能靜微博）

友善列印
中時電子報

伊能靜2009年和庾澄慶（哈林）離婚，兩人育有一子「小哈利」，如今已16歲，最近伊能靜上節目除了談到二婚生活，也首度談到小哈利過去有咬合不正的隱疾，使小哈利每每吃飯都要花2小時，伊能靜指出，自己原本就直覺兒子有咬合問題，卻在當牙醫的親戚說沒事後打消念頭，直到兩年前她再次帶兒子就診才確認此事，使她自責原生家庭會影響孩子一生。

影片》伊能靜演說影片

伊能靜最近上《超級演說家》分享家庭生活，她透露小哈利從小吃飯一直比別人慢，「別的孩子半小時吃飯可香了，我的兒子要花兩個小時才能把飯吃完」，她當時坐在兒子旁邊內心總是焦急，常常小哈利一吃飯她便開始哭，她猜測兒子有咬合或牙齒方面問題，但由於當牙醫的親戚看過後稱沒事，伊能靜也放棄了自己的直覺。

伊能靜說，直到兩年前，伊能靜才發現兒子因鼻子過敏長期咬合不正、下巴後縮，所以從小才會吃飯慢，令她自責說：「每個父母的決定，可能也包含生理上的決定，我認為原生家庭其實是在影響著我們每個人」，而小哈利如今已開始矯正，伊能靜有感而發表示：「要走過原生家庭，不是你怎麼跟這個家庭和解，而是最終你怎麼跟自己和解，最終不是學會那些帶給你傷害或成長的原生家庭所有萬水千山，而是你怎麼學會經歷這一切後，你還是那麼的愛自己、不想放棄」。

(中時電子報)

劉德華開唱在即衰捲詐欺疑雲 公… 爆怪病纏身神隱3個月 蕭亞軒打破…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。