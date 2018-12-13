居家防撞軟墊不安全 消基會驗出塑化劑超標

2018年12月13日 16:59 中時 王思慧

家中有幼兒的家庭，大多會買拼接式塑膠發泡地墊、塑膠發泡牆貼等幼童居家防撞商品。為幫消費者把關，消基會與台灣玩具暨兒童用品研發中心實驗室合作，針對幼童居家防撞品進行抽樣檢測，發現20件樣品中，有2件塑膠地墊甲醯胺含量超標，還有1件防撞條檢出高量DINP塑化劑，長期接觸恐導致幼童敏感。

消基會董事長雷立芬指出，20件樣品有2件地墊樣品的甲醯胺量，超過國家標準的200ppm，分別是「寶寶數字學習巧拼地墊」，和「多功能自然原木紋巧拼地墊深木紋色」，都是購自momo購物網；另還有5件標示調查不符合《商品標示法》規定。

「寶寶數字學習巧拼地墊」驗出甲醯胺量介於350至450ppm超標，也歸類為標檢局應施檢驗商品的玩具類商品，但商品無標檢局核發的商品安全標章，不符合國家標準；「多功能自然原木紋巧拼地墊深木紋色」，雖不屬應施檢驗的商品，但由於甲醯胺量介於200至300ppm，也是超標。購自特力屋中和店的「長條型防護軟墊（小）」，驗出塑化劑DINP，高達12%。

消基會表示，國內法規目前針對各類拼接塑膠地墊、塑膠發泡牆貼、防撞條與桌角防撞套等商品，只有「含圖案的拼接塑膠地墊」屬於應施檢驗商品的玩具類商品；而純色款地墊、各式塑膠發泡牆貼與防撞條等商品則都不屬於應施檢驗商品。

消基會呼籲，政府應將素面款塑膠地墊、防撞牆貼、防撞條與防撞桌角套等防護商品列為應施檢測商品，強制要求進口廠商或國內生產業者，在商品進入市場前，執行相關商品檢驗，以確保商品品質。政府相關單位也應執行應施檢驗商品制度，並加強對市售商品稽查，維護消費者的權益。

(中時 )