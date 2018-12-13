住宅暗夜大火　幸這東西救了他一命

2018年12月13日 16:55 中時 呂筱蟬

消防局宣導民眾裝設住宅用火災警報器，在火警發生時能及時保命。(消防局提供)

桃園市大園區漁港路日前發生住宅火警，所幸住戶在家中裝設住宅用火災警報器，在發生火警時，偵測到火災濃煙後發出高分貝音響，屋主聽聞住警器聲響後立即逃生至戶外陽台待救，經轄區消防隊即時架梯救援，所幸未造成任何人員傷亡。

屋主表示，當時火警發生時在房間睡覺，聽到住警器聲響出門查看，開門後發現家中陣陣濃煙，且無法清楚得知煙從何處冒出，又怕火煙位置來自一樓，情急之下往相對安全處所逃生，最後在戶外陽台待救。

竹圍消防分隊長余順明表示，近年統計建築物火災件次中，仍以獨立住宅占3成8左右居首，特別提醒若發生於深夜時段，民眾熟睡第一時間未發現火災，則可能喪失最佳應變時間，建議加裝住警器，以爭取逃生避難時機，維護家人生命安全。

桃園市消防局第三大隊大隊長賴志忠則說，住宅火災一直是火警案件中的多數，除建議民眾平日加強防火概念，養成熄滅煙蒂，隨手關閉爐火的習慣外，本局更積極推動未達設置火警自動警報設備之住宅裝設住宅用火災警報器。

另外，也特別提醒近來天氣寒冷，民眾使用瓦斯熱水器時，應特別注意通風避免一氧化碳中毒，並隨時注意個人保暖，以防範心血管疾病發生的危險。

(中時 )