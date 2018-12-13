國民黨團議員聯手 刪除桃園2019總預算14億

2018年12月13日 17:02 中時 甘嘉雯

市議員黃婉如議員（左）對於市場公共工程費用還要被刪除表達不滿，議會中場休息協商。（甘嘉雯攝）

市長鄭文燦對於2019年預算審議，表示會善用每一筆經費。（甘嘉雯攝）

2019年桃園市總預算13日2、3讀通過，國民黨團聯手刪除14億8702萬元，占歲出1159億9800萬元的1.28％，其中有關農博部分刪除3000萬，並於2020年起將不得編列相關預算，市長鄭文燦表示，農業博覽會為3年1期，明年續辦，後年將進行基地轉型，改辦露營、環境教育等活動。

桃園市明年度總預算，歲入編列1018.5億元，歲出編列1159.98億元，議會進行8天聯席審查，擱置67億餘元，國民黨團執行長林政賢逐頁提出刪除項目，總計刪除14億8702萬元，其中6.9億元授權市府調整自刪。

「6.9億授權自刪」黃婉如議員對此抱持疑慮，認為不應該調整到已經定案的單位，否則就是「陷議員於不義」她說，像是體育局長夏金興就反應預算遭調整刪除1億，夏連忙解釋「不受影響」；而民進黨市議員呂林小鳳也反對，「不然先前審查算什麼」。

由於藍綠議員都有意見，議長邱奕勝裁示，今年維持請市府自刪，不過從明年度審查，要求市府調整自刪部分，以議員擱置預算項目為主。

(中時 )