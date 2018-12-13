苗縣府攜手工研院 拓展無人機應用

苗栗縣政府13日與工研院合作，舉辦「台日國際無人機研討會」，發展無人機多元應用。（何冠嫻攝）

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工研院將無人機結合救災工作，可拋投救生衣給受困民眾。（何冠嫻攝）
大型無人機載重達30至50公斤，可協助物流、緊急救難物資運送。（何冠嫻攝）
工研院展示「馬達失效保護」軟體應用，即使馬達故障也能迅速回穩、安全降落。（何冠嫻攝）

苗栗縣無人機產業發展政策持續推進，目前已廣泛應用於橋梁巡檢等工作，13日與工研院合作，舉辦「台日國際無人機研討會」，邀請國內外專家研討無人機於救災、智慧農業、物流等多元應用，並展示工研院開發的「高負載高續航商用無人機」功用，同時導入「馬達失效保護」軟體，讓人眼睛為之一亮。

縣府今年8月與工研院簽定「無人機創新應用」合作意向書，建立緊密合作關係，已於銅鑼鄉執行杭菊農藥噴灑工作，其效率高達20倍，另也與苗消防局合作協助救災，13日更是舉辦研討會，讓大家看見無人機產業發展的新契機外，更希望藉國內外產業的交流合作，加速商業無人機的應用發展。

縣長徐耀昌說明，縣府已將無人機廣泛應用於橋樑巡檢、大型營建工地的空氣汙染查察、水利構造物檢查等各領域，提升行政效能。他說，未來將持續落實無人機更多元的發展與應用，帶動縣內產業發展。

工研院機械與機電系統研究所長胡竹生表示，苗栗縣是全國最積極發展無人機產業的縣市，飛航禁區最少，且擁有地形上的優勢。此外，苗栗更率先全國通過「遙控無人機飛航管理辦法」，工研院機械所副所長陽毅平指出，藉苗栗飛行環境優勢，將發展更多農業、救災等應用，帶動無人機產業新經濟價值。

(中時 )

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