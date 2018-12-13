阿扁：林佳龍是未來閣揆最好人選之一

2018年12月13日 17:02 中時 曾薏蘋

前總統陳水扁在今天發表的「陳水扁踹共」影片推崇，「林佳龍絕對是未來最好的行政院長人選之一。」

阿扁以過來人身分表示，林絕對有「創傷後壓力症」；罹患這種病，他有義務要給林佳龍加油、鼓勵。

阿扁在「陳水扁踹共」影片指出，12月11日能與家人去台中參觀世界花博，覺得非常的漂亮，設計、用心實在不簡單。他認為林佳龍市府團隊總動員，才有這個好成績。

陳水扁也肯定胡志強奠定的基礎；並指，因為市政建設是一棒又一棒、一棒比一棒強。

陳水扁說，但看到林佳龍時，這與他20年前要連任市長時的心情一樣，自信滿滿，選後民意調查施政滿意度還有76%，但只拿到46%得票率。讓他覺得有時候選舉投票是非理性的，否則他不應該連任失敗。同樣的，林佳龍也自信滿滿，認為連任沒有問題，但最後當選感言就是用不到；他絕對有「創傷後壓力症」。

陳水扁認為，罹患這種病，他有義務要給林佳龍加油、鼓勵；扁落選之夜他說，「我尊重市民的選擇與決定」，要反省自己，不能怪市民。對一個進步團隊的無情是偉大城市的象徵。

陳水扁說，沒必要為了一次連任失敗就來失落、落寞，爬不起來。路是咱們自己走出來的；這是他的人生與政治哲學，他要與林佳龍共同勉勵。

陳水扁強調，林佳龍學經歷非常豐富、完整，政壇要找這樣的並不多。今年54歲，正港的中生代，台大政治系學碩士、耶魯大學博士，參加過野百合學運。也當過國代、立委、國安會諮委、總統府副秘書長、政院顧問兼發言人、新聞局長，民進黨秘書長等。府院黨國安會都有經歷，表現傑出。也當過台灣智庫的董事長。因此，扁當選總統後一手拉拔，給林佳龍很好表現機會，表現越來越好。

陳水扁說，蔡總統認為中生代要全面接班，今天林佳龍連任失敗是非戰之罪，民進黨要疼惜人才，不要有派系考量的話，林佳龍絕對是未來最狠的行政院長人選之一。

(中時 )