埔里鎮志發表會 在地文史學者無人出席、無人背書

2018年12月13日 17:17 中時 廖肇祥

埔里鎮公所舉辦埔里鎮志發表會，但在地文史工作者及學者卻無人出席背書。（廖肇祥攝）

埔里鎮志《教育篇》中，落籍埔里的短期補習班資料列表就佔了3頁。（廖肇祥翻攝）

埔里鎮志《政事篇》中，將埔里的加油站、電信服務業者地址、加盟體系、營業時間全部列入就佔了3頁。（廖肇祥翻攝）

埔里鎮志《政事篇》中，中選會網站查得到的選舉概況資料就佔了10頁。（廖肇祥翻攝）

南投縣埔里鎮公所13日發表埔里鎮志，埔里鎮長周義雄標榜，這是埔里行政區劃為鎮制以來，第一本闡揚先民建設鎮里之誌書。但現場埔里在地知名文史學者皆未出席，編輯委員也未納入。在地文史學者認為，根植在土地上的人們，最清楚自己的歷史，鎮志應當廣納地方各界參與，並培育在地青年團隊傳承。

埔里鎮公所耗資800萬（包含印刷）編纂埔里鎮志，分為地理、族群、政事、經濟等9大類，去年2月底由自治事業所以限制性招標的方式評選，最後由來自台南市的台陽文史研究學會以395萬4000元決標，一年餘的時間完成資料蒐集、採寫、編輯。

周義雄在發表會中表示，埔里是台灣地理中心，族群、物產多元，但無自己鎮志，因擔憂文史資料更難尋覓，編纂、付梓更是刻不容緩，因此編列預算促成美事。

但發表會中，出身埔里的知名人類學者如鄧相揚、簡史朗未出席，埔里的發展與平埔族群播遷有重大連帶關係，研究四庄番的學者黃美英也未獲邀請，甚至整部鎮志編輯委員中，埔里的文史工作者無人在列。

內容也遭批評，如《政事篇》中，將埔里的加油站、電信服務業地址、加盟體系、營業時間內容佔了3頁；中選會網站就查得到的選舉概況資料便佔了10頁篇幅；而《教育篇》中，落籍埔里的短期補習班資料列表就佔了3頁，有讀者看了電子版後說「到處抄一抄，是大學生寫報告一千頁就出書的概念嗎？」

鄧相揚表示，埔里許多老師因愛鄉土情懷，累積了數十年可觀的調查基礎，單就族群史料，至少要花4、5年才能蒐集編出個樣子，埔里鎮公所整部鎮志一年多就編完了，只能說「人會死、字不會死，誰寫的，就是誰去負責」。黃美英表示，印象中公所鎮志編輯委員未在四庄召開座談或公聽會徵詢耆老，土地上的人們，最清楚自己土地的歷史，鎮志應當廣納在地人士參與，並培育青年團隊傳承。

周義雄表示，埔里是我的家，大埔城建城已140年，期間史料散落於各處，蒐集不易，因此，「埔里鎮志」絕非首版即可完整羅列各種史料，期望未來的埔里鎮公所能再接再厲繼續編纂，讓埔里鎮的歷史，更加完整，也使祖宗先賢事蹟流傳後世。

(中時 )