2018年12月13日 17:00 中時電子報 吳品瑤

今年39歲的歌壇天后蕭亞軒,已暌違近4年未推出新作品,她本預計去年底發行新專輯,然時間到了卻遲遲沒有動作,今年3月更爆因準備新專輯壓力過大導致怪病纏身,為調養身體只能停下腳步,不僅暫停所有工作計畫,連社群網站都許久沒更新,這段時間近乎神隱,銷聲匿跡至少3個月,直至昨天她終於浮出水面,在IG貼照,吐露心聲。

爆壓力過大患病的蕭亞軒,不僅出新專輯計畫停擺,連帶臉書、IG都停止更新,IG最後一次發文已是9月底的事情,而睽違近3個月,昨她驚喜打破沉默,在IG貼出朋友送她的聖誕手寫卡片翻拍照,照片裡寫道:「在人生的海洋上航行,要好好的掌舵跟帆,如航向一直面對西方,將看不到日出的美麗,就算途中遇到暴風雨,也只是讓空氣更清新,我們一起更好」。

收到暖呼呼的打氣卡片,蕭亞軒也感性爆發,終於po文發聲,回應:「the storm will stop because we are all in this together (因我們在一起,風暴將止息)」,簡短的一句話給了眾粉絲很大的安慰,直呼「平安就好」、「調整好身心,美美的復出」。

