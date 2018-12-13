撞球》司諾克「巫師」單桿滿分 完美演出驚豔全場

撞球司諾克「巫師」希金斯，上演一桿147分完美演出，技驚全場。(美聯社)

友善列印
中時電子報

現年43歲，在撞球司諾克界有「巫師」封號的希金斯(John Higgins)，日前才直呼要退休，沒想到昨日就在蘇格蘭公開賽打出漂亮一桿147分的完美演出，同時也是他生涯第9次單桿滿分表現，不少球迷在網路留言希望他不要退休。

出生於蘇格蘭的希金斯，以擊球節奏穩定，走位精準及其出色的策略性頭腦著稱，1992年轉入職業，732次單桿破一百分，分別在1998、2007、2009與2011年4度奪得世錦賽冠軍，手中擁有35個冠軍頭銜，不過在2010年因打假球案遭到禁賽，但2011年強勢歸來，並且拿下該年世錦賽冠軍。

可惜2017年與2018年連續兩年世界錦標賽決賽都落敗，讓這位43歲老將動了不如歸去的念頭。此次希金斯回到家鄉出賽，第二輪迎戰傑拉德格林，第三局演出一桿完美147分，直落四橫掃對手，輕鬆晉級32強。

倘若接下來沒有其他選手能有一桿滿分表現的話，希金斯將可獲得2萬英鎊的滿分獎金，以及2000英鎊的單桿最高分獎金。

這是司諾克自1982年官方有紀錄以來的第145次單桿滿分紀錄，希金斯第一次滿分演出是在2000年千禧年，此次距離上一次滿分演出已相隔兩年之久。

此外，綽號「火箭」奧蘇利文(Ronnie Antonio O'Sullivan)生涯共計15次單桿滿分紀錄，光是今年就有2次完美演出，986次單桿破百分，5次世錦賽冠軍，堪稱司諾克界第一人。

(中時電子報)

清大百年第一人 陳偉殷獲聘榮譽… 外交部籲避用中華台北 體育署：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。