撞球》司諾克「巫師」單桿滿分 完美演出驚豔全場

2018年12月13日 17:06 中時電子報 黃邱倫

現年43歲，在撞球司諾克界有「巫師」封號的希金斯(John Higgins)，日前才直呼要退休，沒想到昨日就在蘇格蘭公開賽打出漂亮一桿147分的完美演出，同時也是他生涯第9次單桿滿分表現，不少球迷在網路留言希望他不要退休。

出生於蘇格蘭的希金斯，以擊球節奏穩定，走位精準及其出色的策略性頭腦著稱，1992年轉入職業，732次單桿破一百分，分別在1998、2007、2009與2011年4度奪得世錦賽冠軍，手中擁有35個冠軍頭銜，不過在2010年因打假球案遭到禁賽，但2011年強勢歸來，並且拿下該年世錦賽冠軍。

可惜2017年與2018年連續兩年世界錦標賽決賽都落敗，讓這位43歲老將動了不如歸去的念頭。此次希金斯回到家鄉出賽，第二輪迎戰傑拉德格林，第三局演出一桿完美147分，直落四橫掃對手，輕鬆晉級32強。

倘若接下來沒有其他選手能有一桿滿分表現的話，希金斯將可獲得2萬英鎊的滿分獎金，以及2000英鎊的單桿最高分獎金。

這是司諾克自1982年官方有紀錄以來的第145次單桿滿分紀錄，希金斯第一次滿分演出是在2000年千禧年，此次距離上一次滿分演出已相隔兩年之久。

此外，綽號「火箭」奧蘇利文(Ronnie Antonio O'Sullivan)生涯共計15次單桿滿分紀錄，光是今年就有2次完美演出，986次單桿破百分，5次世錦賽冠軍，堪稱司諾克界第一人。

(中時電子報)