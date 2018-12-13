彰化立委補選 前副縣長柯呈枋數十巨幅看板示意圖流出

2018年12月13日 17:14 中時 吳敏菁

彰化立委補選搶爆，前副縣長柯呈枋向鄉親問好的巨幅廣告看板示意圖已經流出。（吳敏菁翻攝）

彰化立委補選搶爆，前副縣長柯呈枋向鄉親問好的巨幅廣告看板示意圖已經流出。（吳敏菁翻攝）

彰化立委補選搶爆，前副縣長柯呈枋向鄉親問好的巨幅廣告看板示意圖已經流出。（吳敏菁翻攝）

彰化立委補選搶爆，前副縣長柯呈枋向鄉親問好的巨幅廣告看板示意圖已經流出，預料參與登記將不缺席，據了解，近日內這數十幅廣告公司看板都將齊在和美六大鄉鎮街頭齊矗立，背後支持者眾說紛紜。

彰化立委補選日期尚未公告，但藍、綠陣營選將爭出線，出現搶破頭，前彰化縣副縣長柯呈枋、目前擔任勞動力發展署雲嘉分署長，向鄉親問好問好，新年快樂、心想事成的廣告看板示意圖已經外流了！掀起熱議，國民黨部主委張曼莉也證實，柯呈枋本人親口表態，但力拱的支持人士已經替他表態，「黨有需要，登記絕不缺席！」

有一說，背後是支持前縣長卓伯源的勢力相挺，複製柯呈枋4年多前，在卓伯源支持者力挺下，競逐國民黨彰化縣長提名；卓伯源沉寂多年，這次王惠美競選再現身、站台輔選，預料，柯呈枋以作為卓伯源盟友先出戰，一年多後，卓伯源再戰彰化立委第4選區的立委也將不缺席。

不過，也有說，是地方有力人士看好他是彰化的好人才，又是道地伸港人，在地名正言順，支持到底。柯呈枋曾任行政院勞委會科員、法務部專員，31歲時被當時的法務部長陳定南破格拔擢為最年輕的科長，2006年轉任彰化縣府秘書，擔任過計畫處長、勞工處長、機要秘書及副縣長等職務。

此外，國民黨表態要參選還有豐安聯合診所院長蔡明忠、議員涂淑媚、議員林庚壬，和美鎮長阮厚爵也表達，「只要黨有需要、尊重黨的安排」。

民進黨則傳出中央要彰化縣黨部主委邱建富參選，他已明確拒絕，至於他先前力薦中執委林益邦，邱建富也說明，林益邦本人現階段以事業為重，將不參選。

此外，民進黨表態參選有即將卸任鹿港鎮長黃振彥、和美鎮長參選失利陳文彬、議員陳秀寶、議員選舉失利的林士堅。

無黨這次參選彰化縣、市長選戰失利的黃文玲、黃玉芬也都把戶籍遷到鹿港，黃文玲語帶保留，戶籍遷到鹿港，主要是為組反風力發電自救會出力；黃玉芬在沒有政黨奧援下，彰化市長選戰衝出3萬7006票，成績亮眼，儘管不是經營的選區，還是要再戰。

這次有意參加立委補選大爆棚，高達11人之多，各個士氣如虹，「捨我其誰」，許多人都嘆服「選舉燒未退！」從政服務的心強烈。國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，多人要競逐，屆時可能要辦初選民調；民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，中央還是不放棄協調徵召。

(中時 )