台中再傳槍響 疑債務歹徒闖民宅開冷槍擊傷2屋主

台中市北屯區熱河路一處民宅13日凌晨發生槍手闖入開槍傷人事件。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
案發現場為姜男承租做為私人招待所，不對外開放。（馮惠宜翻攝）

台中市傳暗夜槍響！兩名戴口罩的歹徒13日凌晨闖入北屯區熱河路三段一戶巷內民宅，其中一人一進屋內即掏出槍來，屋內兩名男子立即趴在地上閃避，但仍被槍手近距離開槍射中手掌及大腿，經送醫急救幸無生命危險，警方晚間17時35分在南區逮捕其中37歲涉案的顏姓男子，相關案情仍由檢察官指揮偵辦釐清中。

台中北屯區熱河路三段一處巷弄內的一處民宅，凌晨有民眾報案指稱有人打架受傷，警消到場發現當時在場33歲劉男左手掌中子彈還貫穿打到他的左腿，另名33歲的姜男則是被擊中左大腿導致骨折，緊急將兩人送醫，幸好都無生命危險。

警方調查發現，姜男與劉男當時正在屋內聊天，因大門未鎖，突然有兩名戴口罩的歹徒開門闖入，其中一人二話不說即掏出手槍朝兩人比畫，姜、劉二人見狀嚇到驚慌失措又無處躲避，立即下意識的趴在地上閃躲。

但槍手仍近距離朝二人連開二槍，導致兩人手、腳都有子彈貫穿的傷口。警方初步調查發現行兇的2人曾到案發民宅，雙方也認識，初步了解是因為雙方有債務糾紛，因債務糾紛喬不隴引發槍擊案，經調閱監視器已掌握歹徒身分，並於當日下午17:35分在南區逮捕涉案的37歲顏姓男子，全案已由檢察官指揮偵辦以釐清案情。

(中時 )

高齡者交安問題日益嚴重 南港警… 預防犯罪宣導　中市警局第四分局…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。