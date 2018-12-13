台中再傳槍響 疑債務歹徒闖民宅開冷槍擊傷2屋主

2018年12月13日 17:24 中時 馮惠宜

案發現場為姜男承租做為私人招待所，不對外開放。（馮惠宜翻攝）

台中市傳暗夜槍響！兩名戴口罩的歹徒13日凌晨闖入北屯區熱河路三段一戶巷內民宅，其中一人一進屋內即掏出槍來，屋內兩名男子立即趴在地上閃避，但仍被槍手近距離開槍射中手掌及大腿，經送醫急救幸無生命危險，警方晚間17時35分在南區逮捕其中37歲涉案的顏姓男子，相關案情仍由檢察官指揮偵辦釐清中。

台中北屯區熱河路三段一處巷弄內的一處民宅，凌晨有民眾報案指稱有人打架受傷，警消到場發現當時在場33歲劉男左手掌中子彈還貫穿打到他的左腿，另名33歲的姜男則是被擊中左大腿導致骨折，緊急將兩人送醫，幸好都無生命危險。

警方調查發現，姜男與劉男當時正在屋內聊天，因大門未鎖，突然有兩名戴口罩的歹徒開門闖入，其中一人二話不說即掏出手槍朝兩人比畫，姜、劉二人見狀嚇到驚慌失措又無處躲避，立即下意識的趴在地上閃躲。

但槍手仍近距離朝二人連開二槍，導致兩人手、腳都有子彈貫穿的傷口。警方初步調查發現行兇的2人曾到案發民宅，雙方也認識，初步了解是因為雙方有債務糾紛，因債務糾紛喬不隴引發槍擊案，經調閱監視器已掌握歹徒身分，並於當日下午17:35分在南區逮捕涉案的37歲顏姓男子，全案已由檢察官指揮偵辦以釐清案情。

(中時 )