時尚特賣迎耶誕 馬汀鞋最低下殺990元起

義大利班尼頓集團下品牌United Colors of Benetton和Sisley男女裝系列，為迎接耶誕推出買一送一的自由搭配優惠。（United Colors of Benetton提供）

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United Colors of Benetton和Sisley童裝系列，亦於本月17日前推出買一送一的優惠活動。（Sisley提供）
Dr. Martens推出跨年特賣會，並推出不少日期限定的排隊商品，Dr. Martens絕版潑漆馬汀鞋特價990元。（Dr. Martens提供）
Trippen經典個性高筒靴，原價1萬6800元，特價4800元。（Trippen提供）
United Nude品牌經典娃娃鞋，原價3880元，特價1200元。（United Nude提供）

歲末年終，為迎接歡樂派對季，品牌們也祭出誘人折扣，為時尚造型添色。同屬於義大利班尼頓集團的品牌United Colors of Benetton和Sisley，特別為此準備了各式點綴紅色細節的大衣、針織衫等裝束，並於12月13日至17日間，於全台店櫃舉辦耶誕迎新狂歡購物慶，品牌旗下所有男女童裝皆可享買一送一的自由搭配優惠。

而由SHOEX所代理的Dr. Martens、Trippen及United Nude等3個品牌，也在12月21日至1月2日間，選於指定門市舉辦2018跨年特賣會。個性獨特的鞋履品牌Dr. Martens馬汀靴，承襲血液中的英倫傳統，特賣首日還推出多款絕版商品990元的驚喜優惠，經典英國國旗8孔鞋更奉上低於5折的破盤價格，加上特價商品滿千抵百的優惠，誠意十足。而英國設計師鞋履United Nude亦配合活動推出最低價1200元的超值商品，德國手工鞋履品牌Trippen還甚至下殺至32折，讓不少期待已久的愛鞋人士們摩拳擦掌備戰。

【Dr. Martens活動門市】

Dr. Martens 光復旗艦店：北市大安區光復南路236號

Dr. Martens 西門町概念店：北市萬華區中華路一段146號

Dr. Martens 台中概念店：台中市北區三民路三段136-2號

【Trippen活動門市】

Trippen光復門市：台北市大安區光復南路238號

Trippen台中門市：台中市北區三民路三段136-2號

【United Nude活動門市】

United Nude光復門市：台北市大安區光復南路238號

SHOEX台中門市：台中市北區三民路三段136-2號

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