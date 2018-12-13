家族遺傳少年白 她每月染髮反致頭皮發炎

長庚醫院皮膚科醫師楊慶升（右）與肌活麗學創研所公司團隊。（林周義攝）

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林周義

42歲的王小姐，因家族遺傳，自國中開始頭髮就有少年白，40歲後因工作壓力造成滿頭白髮，只能每個月染髮一次。半年前頭皮經常感到搔癢，頭皮屑增多、掉髮、頭皮紅腫，且出現傷口。求助皮膚科醫師後，研判為過度染髮引起的頭皮毛囊發炎，經藥物治療病情才穩定，再也不敢染髮。醫師表示，白髮成因除正常老化，也會受到遺傳性少年白、代謝疾病、抽菸及紫外線等影響，提醒民眾染髮間隔至少要有3個月，以免頭皮受影響。

隨著年齡增長，多數黃種人都在40歲時出現白頭髮；白人、黑人出現白髮的年齡則平均落在在35歲、45歲間。長庚醫院皮膚科醫師楊慶升表示，當毛囊內的黑色素細胞老化，無法再產生黑色素，就會出現白髮。過去改善白髮的方法極少，民眾大多尋求食物調理或透過染髮解決，但因染髮使用的藥劑可能引發皮膚過敏，頻繁使用可能造成頭皮發炎。

楊慶升提醒，如不想讓毛囊萎縮、髮量稀疏、花白灰髮，就須提早做好頭皮抗老準備。除調整生活壓力，也要做好防曬、防空污的措施，並避免過度染燙。生活習慣上，則多補充富含蛋白質、維生素B群、維生素E、鋅、鐵的食物，以提供毛囊足夠的養分。只要培養正確養護習慣，有機會讓毛囊再生，恢復健康。

楊慶升表示，若發現毛髮變得沒有光澤、毛躁分岔；頭髮生長慢且變得較稀疏；髮色變淡呈現灰白，或出現異常禿髮、白髮等症狀，應警覺頭皮是否出現健康問題，並儘速就醫尋求專業診斷，接受相關治療。目前已有以細胞生物學概念為基礎研發的頭皮抗老產品，透過細胞自體生態刺激黑色素產生，也能滲入髮幹與殘留黑色素結合，使殘存黑色素的白髮看起來更黑。

(中時 )

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