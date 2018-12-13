孫安佐私訊對話流出 「親切真面目曝光」突關臉書

孫安佐。(本報系資料照)

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中時電子報
網友分享與孫安佐對話截圖。(取自PTT)
網友分享與孫安佐私訊對話。(取自PTT)

狄鶯、孫鵬18歲獨生子孫安佐返台後，一舉一動成焦點，繼先將臉書大頭貼連續從拿著十字弓的照片換成日本動畫《DARLING in the FRANXX》圖，早前更有網友在PTT發文爆料大讚孫安佐其實很好相處，還附上與孫安佐私訊截圖證明有圖有真相，只是稍早孫安佐臉書就被發現突然關閉，原因不明。

今日中午網友在PTT分享與孫安佐臉書私訊對話，稱孫安佐其實是個蠻好相處的人，截圖中孫安佐態度親切，跟網友一搭一唱聊天酸媒體可悲，孫安佐還表示晚一點要換一張大圖貼「小時不讀書 長大當記者」，讓網友直呼期待。

這篇文章更吸引其他也曾和孫安佐私訊對話的人，分享對話圖，孫安佐果真很愛看動漫，先是稱《DARLING in the FRANXX》的女主角02是他老婆，還要網友先不要告訴他結局，對話中流露出一片赤子之心，讓不少愛看動漫的網友惺惺相惜，直喝「突然覺得很有親切感」、「真的好相處」、「看動畫的都不是壞孩子qq」、「好可愛喔 好感度暴增」。

不過早前孫安佐的臉書就被發現不知為何原因，突然關閉，引發網友猜測背後原因「狄鶯關的 我猜」、「要嘛是他媽去把他關了，不然就是看DITF看到崩潰了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT原文 [問卦] 孫安佐蠻好相處的啊

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