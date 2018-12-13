貴婦奈奈捲7億落跑 消保官：可提刑事告訴

貴婦奈奈捲7億落跑 消保官：可提刑事告訴（圖/摘自貴婦奈奈臉書）

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知名部落客貴婦奈奈和丈夫黃博健合開的醫美診所上周驚傳惡性倒閉，夫妻倆捲7億資金潛逃美國，目前有多數受害者跳出申訴，但夫婦兩人落跑至今依然失聯，台北市法務局今（13）日發布後續處理Q&A公布給民眾參考。當中表示，公司相關負責人員可能涉及刑法詐欺罪，民眾可向檢警單位提告，維護個人權益。

法務局表示，杏立博全診所自今年11月底無預警歇業，但不久前仍以週年慶活動方式刺激民眾購買相關療程，該公司相關負責人員可能涉及刑法詐欺罪，民眾可檢具相關資料，向檢警單位提告，以利後續刑事案件之偵辦。

另外，許多民眾是向銀行以信用卡一次性或分期付款方式預繳美容醫學療程費用，消保官指出，使用信用卡支付療程費用後，若業者無預警歇業，民眾可向信用卡發卡銀行申請爭議帳款賠付程序，根據契約剩餘價值（如美容醫學療程未使用部分的價值），請求銀行返還。

不過根據申訴人提出的資料顯示，大部分購買信立博全美容醫學療程刷卡單據之交易對象或收據開立者都屬杏立博全，該診所沒有以其他公司名義銷售相關美容醫學療程，因此相關爭議屬醫療爭議，而非消費爭議案件。

因此，民眾若想提起團體訴訟，可能無法符合消保法團體訴訟相關要件，但受害民眾仍可依民事訴訟法共同訴訟的程序主張權利。

(中時 )

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