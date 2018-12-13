外交部籲避用中華台北 體育署：洛桑協議外範圍不受此限

針對外交部呼籲民間團體赴海外交流時，應盡量避免使用中華台北遭矮化，體育署署長高俊雄表示，在洛桑協議範圍外的活動，可以不用必須遵守協議。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／台北報導

外交部認為中國大陸在國際間宣傳Chinese Taipei是中國台北，因此民間團體出國交流時應盡量避免使用，且我方以國名排序時，應該以T排序而非C，盡量避免被矮化成為陸方的一部分，對此體育署署長高俊雄表示，如果要參與非國際奧會（IOC）體制外的活動，自然不用受限於1981的洛桑協議。

高俊雄表示：「看了新聞之後，這件事並不是講去出賽，而是去舉辦或補助民間團體出國去的時候，當然如果不是所謂IOC認可的運動比賽，團隊的名稱、運動員名稱當然是不需要按照1981的協議進行，不需要把1981的協議擴大應用到所有團體，我們只需去遵守規範中的範圍就好。」

高俊雄補充，例如小馬聯盟少棒賽，也可以拿中華民國國旗出賽，「我們遵守國際簽署的協議，這些協議有一定的範圍、內容，強制性也是在範圍內容內，我看了新聞提到的，主要是強調政府補助的，就不需要適用1981協議。誠如去年台北世大運，連學術研討會都變成Chinese Taipei，後來市長柯文哲說是地理名詞，就改成了用Taiwan參與學術研討會。」

「這就是1981洛桑協議適用範圍是在競技運動團隊跟中華奧會的名稱。」高俊雄繼續說，「學術團體、學術研討不是1981協議規範的範圍，所以外交部這要求也算合理。」

(中時電子報)

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