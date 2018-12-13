9米高粉色耶誕樹 點亮高鐵區購物廣場

2018年12月13日 17:58 中時 邱立雅

新竹高鐵旁暐順經貿大樓旗下6＋PLAZA購物廣場推出花舞耶誕點燈，邀請民眾前來感受耶誕氣氛。（邱立雅翻攝）

新竹高鐵附近下雪了？暐順經貿大樓旗下6+PLAZA購物廣場營運即將屆滿1周年，為迎接年底耶誕盛會，15日將點亮9米高的聖誕樹，同時啟動連續兩日的活動，包括文創設計小物與小農市集展售，民眾可欣賞耶誕燈景同時索取限量抽獎券，好吃好玩又充滿耶誕溫馨氣氛。

6+PLAZA購物廣場今年以「花舞耶誕」為主題，將動態雪花燈投影在地面上，替耶誕燈飾造景增添動感與趣味，9米高的耶誕樹則以粉色系主燈搭配周圍暖黃燈光點綴，在新竹高鐵站旁閃耀溫暖光芒，讓耶誕燈景成為民眾拍照打卡必踩景點。

15日當日晚間6時除了有聖誕樹點燈活動，到現場參加點燈活動的民眾可至6+PLAZA購物廣場1樓服務台免費索取限量抽獎券，有機會抽中木樂地竹北旗艦館1小時遊樂券。

現場另有文創設計小物與小農市集展售，從手作甜點、創意飾品到精緻花藝，讓民眾於傍晚時分可一邊欣賞耶誕燈景、一邊逛文創市集。15日文創市集於下午3時開始，至晚間8時結束，16日則是自下午2時開始，直到晚間6時結束。

暐順經貿大樓為竹北首家複合式經營的大樓，營運範疇包括商辦空間租賃、6+PLAZA購物廣場，另有新竹安捷國際酒店AJ Hotel進駐，集結商辦、購物中心、飯店商旅等業種於一身。交通則緊鄰新竹高鐵站旁，出站後走路不用1分鐘即可抵達，易達性高，提供新竹地區民眾、商務與觀光旅客一個多元化的用餐購物環境、親子娛樂空間。

(中時 )