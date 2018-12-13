中時晚間快報》：一日董座 政院：林美珠請辭獲准

2018年12月13日 17:55 中時電子報 綜合報導

◎一日董座 政院：林美珠請辭獲准

蔡英文總統表姊、前勞動部長林美珠擔任台灣金聯資產管理董事長遭疑酬庸，行政院發言人Kolas Yotaka證實，林美珠稍早正式向賴院長請辭台灣金聯董事長一職，行政院相當遺憾；賴揆已勉予同意。

◎ 淘寶賣家送火腿腸 防檢局坦言檢驗很難百分百

電子商務平台越來越受民眾歡迎，但近日非洲豬瘟在大陸蔓延，網友憂心，成為防疫漏洞，對此農委會防檢局局長馮海東今天表示，任何邊境快遞物品絕對無論有無申報，一定都會進X光掃描，但任何檢驗都很難是百分百，未來會加強檢驗。

◎ 土耳其高鐵重大車禍！車廂扭成一團 7死46傷

土耳其首都安卡拉13日早晨發生重大交通事故，一輛自安卡拉出發的高鐵在行經另一小站時，撞上一輛正在檢修的火車頭，列出出軌後又撞上橋墩，車廂扭成一團，目前已造成7死46傷，傷亡還在增加中。

◎ 吳宗憲明年518攻雄蛋 放話邀韓國瑜來聽

「綜藝天王」吳宗憲今年7月首度在台北小巨蛋完成了兩場萬人演唱會，身為南部人的他，一直沒有忘記自己的承諾，終於正式宣告將在明年5月18日在高雄巨蛋開唱，向來萬梗齊發的他，還放話：「必要的時候，我也會邀請韓國瑜市長來聽我的演唱會！」

(中時電子報)