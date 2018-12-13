中時晚間快報》：一日董座 政院：林美珠請辭獲准

中時晚間快報》

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎一日董座 政院：林美珠請辭獲准

蔡英文總統表姊、前勞動部長林美珠擔任台灣金聯資產管理董事長遭疑酬庸，行政院發言人Kolas Yotaka證實，林美珠稍早正式向賴院長請辭台灣金聯董事長一職，行政院相當遺憾；賴揆已勉予同意。

◎ 淘寶賣家送火腿腸 防檢局坦言檢驗很難百分百

電子商務平台越來越受民眾歡迎，但近日非洲豬瘟在大陸蔓延，網友憂心，成為防疫漏洞，對此農委會防檢局局長馮海東今天表示，任何邊境快遞物品絕對無論有無申報，一定都會進X光掃描，但任何檢驗都很難是百分百，未來會加強檢驗。

◎ 土耳其高鐵重大車禍！車廂扭成一團 7死46傷

土耳其首都安卡拉13日早晨發生重大交通事故，一輛自安卡拉出發的高鐵在行經另一小站時，撞上一輛正在檢修的火車頭，列出出軌後又撞上橋墩，車廂扭成一團，目前已造成7死46傷，傷亡還在增加中。

◎ 吳宗憲明年518攻雄蛋 放話邀韓國瑜來聽

「綜藝天王」吳宗憲今年7月首度在台北小巨蛋完成了兩場萬人演唱會，身為南部人的他，一直沒有忘記自己的承諾，終於正式宣告將在明年5月18日在高雄巨蛋開唱，向來萬梗齊發的他，還放話：「必要的時候，我也會邀請韓國瑜市長來聽我的演唱會！」

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
旺旺中時APP

9米高粉色耶誕樹 點亮高鐵區購物… 觀光協會色彩鮮明 業者直言「斷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。