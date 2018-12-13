黨產會追徵KMT出售舊中央黨部11億多 行政法院裁准停止執行

黨產會追徵KMT出售舊中央黨部11億多元，行政法院裁准停止執行。（本報系資料照）

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中時

國民黨出售舊中央黨部大樓案，黨產會今年5月召開聽證會，認定舊中央黨部大樓從借用、租用到承購自始至終都於法不合，向國民黨追徵出售價額11億3973萬多元。國民黨不服聲請停止執行，台北高等行政法院認為，本案確有難於回復損害的急迫情事，停止執行，對公益不會有重大影響，裁定准予停止執行追徵。

本件黨產會還認定國民黨舊中央黨部大樓是不當黨產，這部分聲請停止北高行裁定駁回。

黨產會今年5月22日召開聽證會，認為國民黨在2006年以16億6000萬元出售舊中央黨部大樓土地給「張榮發基金會」，扣除交易時國民黨繳納的土地增值稅1億餘元及取得土地對價的3億多元，應就土地財產變型後價金向國民黨追徵11億3972萬零6元。國民黨不服，除提出訴訟撤銷，還聲請停止執行。

北高行審理認為，原處分命追徵國民黨其他財產，國民黨因此將受的損害屬可以用金錢賠償回復，然審諸黨產會藉原處分所追徵的價額達11億3973萬零6元，實屬鉅額。且黨產會已移送行政執行署台北分署執行，該署已對國民黨的部分不動產開始執行，可認定行政法院若未在現執行階段介入處理者，國民黨遭執行的財產將無從或難於回復，僅得在日後以金錢賠償。

且本案訴訟中原處分若經審認判決撤銷確定，國家也將負擔過重的金錢支出並致社會資源的無謂耗費，國民黨主張原處分追徵系爭土地價額部分，將致其有難於回復損害的急迫情事，是可以採認。

國民黨現存的現有財產中，除黨費、政治獻金、競選經費捐贈、競選費用補助金及其孳息外，原則上都受不當取得財產的推定，並依法禁止處分，無論依不當黨產條例第6條或第9條第1項，本件都可透過兩者規範，足以確保日後若黨產會在本案訴訟勝訴後，對於國民黨追徵其他財產的效果，也能避免國民黨有脫產情形，可認縱使本件原處分之下命處分停止執行，對公益尚無重大影響。

(中時 )

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