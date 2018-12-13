台北也有林百貨！ 進駐微風台北車站

林百貨今在微風台北車站開幕，14坪空間用台南鳳凰花為裝飾，搭配木質造型展櫃和老房子的紅磚等，呈現復古懷舊感。（郭家崴攝）

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林百貨今在微風台北車站開幕，14坪空間用台南鳳凰花為裝飾，搭配木質造型展櫃和老房子的紅磚等，呈現復古懷舊感。（郭家崴攝）
林百貨今在微風台北車站開幕，下午2時排了不少人用1元買「林百貨 x 舊來發林椪餅」。（郭家崴攝）
「林百貨 x 舊來發林椪餅」，每個40元。（微風提供）
「林百貨娃娃北車限定款」帆布袋，圖騰上可見林百貨指針電低和微風台北車站黑白配色地磚，原價 390元，即日起凡消費可用199元加購，限量60組。（微風提供）
林時光鳳梨派，1盒 690元。（微風提供）

台南具有觀光指標性的文創百貨「林百貨」，4年半來有550萬台日、港澳等觀光客到訪，昨（12日）起進駐微風台北車站試營運、今正式開幕，猶如百貨中的微型百貨，14坪櫃位主要販售台南特色伴手禮，首日試營運業績逾5萬元，連續2天吸引不少旅客，目標年營收要破2400萬元。

以「林百貨-台南好物產」為品牌，在微風台北車站成立第一個專售台南特色物產的據點，除了有老店合成帆布製作的「林百貨娃娃北車限定款」帆布袋，主打商品有台南晶英酒店主廚用台南在地鳳梨以法式手法製作的「林時光鳳梨派」，禮盒包裝有林百貨館內的電梯指針，與「林百貨 x 舊來發林椪餅」、「連得堂手工煎餅」等，此外也將台南鳳凰花圖騰融入杯墊設計。

即日起至31日開幕期間推出限定商品或限量贈品、加價購等優惠，首5日則有限時限量商品活動，像是今有1元可買每個40元的「林百貨 x 舊來發林椪餅」，明14時起則可用10元購買，限量50個；周六14時起「林百貨嚴選果乾」買1送1，限量50組；周日14時起可用99元購買市價150元的「林百貨限定巧克力」，限量50份。

(中時 )

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