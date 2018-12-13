觀光協會色彩鮮明 業者直言「斷陸市場滿可惜」

2018年12月13日 18:49 中時 李宜秦

台灣觀光協會今年成立已滿62周年，卻被爆出會長葉菊蘭禁止同仁赴陸參加旅展，遭質疑其所言的「歡迎陸客」是口是心非，對此葉菊蘭今（13）日表示，僅是因協會內部人力不足，才會緊急召回同仁。有業者指出，因葉菊蘭的政治色彩鮮明，導致大陸觀光市場拓展工作幾乎全斷，直言「滿可惜的，現在想做大陸也不跟你做了」。

台灣觀光協會上月原訂與多家旅行業者一同前往大陸參加上海旅展，卻傳出葉菊蘭在出發前幾小時，臨時召回協會同仁，禁止同仁赴陸參加。葉菊蘭今表示，是因為今年首度在南港展覽館舉辦台北國際旅展，導致當時人力有些不足，展場搭建也有狀況，才會臨時召回同仁。

葉菊蘭說，雖然協會同仁沒有過去，但也有拜託觀光局台旅會的上海辦事處協助，觀光局副局長張錫聰也證實，上海辦事處同仁都有幫忙。葉菊蘭表示，如果真的下令不要參加，不可能還有這麼多業者過去。

台北市旅行公會理事長吳志健表示，北市旅行公會有派人參加，但業者多是自行前往，或幾個人一起過去，並非由觀光協會主辦邀請，所以業者對協會內部的狀況也不清楚，業者也不是為了觀光協會才願意露面，僅是為了觀摩、學習參與。

不具名的業者指出，台獨教母葉菊蘭上任後，觀光協會對兩岸觀光的市場拓展上幾乎沒有作為，直言「滿可惜的」，且因為葉菊蘭的台獨色彩鮮明，陸方也不再願意與協會有太多互動，即使協會想開始推動兩岸觀光，恐怕對方也不會願意配合。

該名業者表示，葉菊蘭上任後，不遺餘力的推動大陸以外的觀光市場，也有不錯成績，但過去馬政府時期，不僅開發其他國家市場，也是盡力與大陸保持友好關係、往來密切，對業者而言是雙贏狀態，畢竟觀光是觀光，不希望沾上太多政治色彩，該業者無奈表示，「執政黨一直強調觀光沒有扯上政治，但事實就是有」。

(中時 )