打臉詹順貴！他問：幹掉吳寶春 台灣賺大錢？

準高雄市長韓國瑜（右）11日陪同麵包師傅吳寶春（左）開記者會，希望大家發自內心疼惜台灣之光。（本報系記者柯宗緯攝）

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中時電子報
/ 綜合報導

世界麵包冠軍師傅吳寶春，近來因有關「中國人」言論成為眾矢之的，1111人力銀行副總何啟聖在臉書發文質疑，台灣的競爭力還剩下什麼？幹掉一個吳寶春，賺錢的機會就會大增嗎？認為生命應該有比賺錢更重要的事，應該讓優秀的廚師們持續在世界舞台上發光發熱、團結對外！

何啟聖表示，在台灣應該沒有人不知道吳寶春是世界麵包大賽的冠軍，但他是參加哪一場世界比賽？能講得出來的人可能就不多了，在吳寶春之後，台灣出了好多「世界麵包冠軍」，媒體都用「台灣之光」來稱呼這些世界麵包冠軍，但為什麼賺到大錢的，只有吳寶春一人？

環保署副署長詹順貴日前指出，吳寶春參加的世界麵包大賽，其實是法國私人酵母企業路易樂斯福公司所主辦，限用該公司專利酵母與法國麵粉T65，與一般不涉及商業行為的比賽，有很大差別。

何啟聖解釋，四年舉辦一次的樂斯福盃麵包大賽每，共有十二國代表選手參加，儘管是私人公司所舉辦的活動，但仍然是全球烘焙業界所關注的賽事。世界各項比賽概分為A、B、C及其他四類，A級比賽所取得的獎金補助最高，全球賽事也就以下四場，被列為A級賽事：排名第一的，是在德國所舉辦，四年一次的「烹飪奧林匹克大賽IKA」；其次依序是「盧森堡世界盃廚藝大賽」、「世界廚師錦標賽」以及「法國樂斯福盃麵包大賽」。

何啟聖說其他很多台灣選手參加並獲得亮眼成績的「博古斯烹飪大賽」、「歐洲餐飲盃大賽」、「法國里昂世界甜點大賽」、「新加坡烹飪挑戰賽」等，都是屬於B級賽事，無論作品的水準、選手的技藝，跟A級相較，完全不是同一個檔次、量級。此外，泰國、馬來西亞、上海的比賽，也都有掛上「國際」兩字，但對選手而言，所得獎項鼓勵的成份居多。

(中時電子報)

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