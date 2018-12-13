婦聯會385億資產逆轉得凍結確定

婦聯會（本報系資料照）

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中時

婦聯會不服黨產會，認定是國民黨的附隨組織，並凍結名下385億元資產，提出撤銷黨產會處分行政訴訟，並聲請停止執行，上月28日為台北高等行政法院裁定在本件訴訟定讞前，不能凍結後，黨產會提出抗告，最高行政法院今(13)日自為裁定，改裁駁回婦聯會停止執行，385億元資產被凍結確定。

北高行原裁准婦聯會，撤銷黨產會處分的本案訴訟裁判確定前，停止執行凍結名下385億元資產，最高行政法院今(13)日廢棄婦聯會勝訴的裁定結果，逆轉改變裁定結果的理由，主要是認為，「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」的相關規定，是對舉證責任轉換的設計，亦即須待黨產會作出認定屬於不當取得財產的處分後，才由婦聯會對非屬不當黨產的事實負舉證責任。

婦聯會雖經原處分認定是國民黨附隨組織，但並不是因此直接產生確認婦聯會所有的現有財產即屬黨產條例所稱的不當取得財產的法律效果，也不當然產生婦聯會所有的現有財產都禁止處分的法律效果；婦聯會財產是否被認定為不當取得財產，還須由黨產會依黨產條例另行認定，黨產會指摘原停止執行裁定違法，是有理由，原審裁定停止原處分的執行，於法即有違誤，應將原裁定廢棄，並自為裁定駁回婦聯會在原法院的聲請。

(中時 )

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