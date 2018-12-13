工藝中心《女潮：女性主體與藝術創作展》為國內最大規模女性藝術作品展

2018年12月13日 18:50 中時 楊樹煌

▲工藝中心副主任陳泰松(中)、策展人陳明惠教授(左4)與參展作家共同進行開展壓染儀式。（楊樹煌攝）

▲女性主體與藝術創作展在許程葳舞團《血與水》的浪漫舞碼中揭開序幕。（楊樹煌攝）

▲《女潮：女性主體與藝術創作展》趙書榕展出的 Taiwan Venus 1作品。（楊樹煌攝）

▲《女性主體與藝術創作展》展出李芙．安德魯的纖維藝術作品。（楊樹煌攝）

國立台灣工藝研究發展中心13日在工藝文化館舉行《女潮：女性主體與藝術創作展》開幕式，工藝中心指出，這是國內近15年來最大規模的女性藝術作品展，展期至明年5月26日止，展出作品都以藝術創作呈現女性主體與相關議題，值得喜愛浪漫思考藝術創作的民眾，前往感受不一樣的視覺感。

《女潮：女性主體與藝術創作展》開幕式由工藝中心副主任陳泰松主持，並在許程葳舞團《血與水》的浪漫舞碼，詮釋出水、血、女體與流的水漾花語，點燃出女性的美，不但給人不一樣的視覺感受，並為大會揭開序幕。

此次展出邀請台灣、美國、英國、菲律賓與日本等5國、24位當代女性藝術家江枚芳、林介文、林珮淳、林麗華、吳詠潔、吳鴻安、侯怡亭、徐薇蕙、陳妍伊、陳依純、康雅筑、曹筱玥、彭怡平、黃裕智、曾鈺涓、萬一一、趙書榕、楊偉林、鄧文貞、潘娉玉以及Miffy Ryan(英)、井上唯(日)、Liv Aanrud(美)、Josephine Turalba(菲)展出。

國立成功大學副教授陳明惠，也是策展人指出，此次展覽呈現的面向有3個子題，分別為織流：常民文化之女性意識、意識流：身體政治與社會議題及詩流：神話與其象徵。

策展人陳明惠副教授表示，以英文 Feminine女性特質簡寫的Femi代表「女」，以潮水及心理學「心流」理論Flow代表展覽主題「潮」。潮水象徵女性每月生理期身體的變化周期，而心理學中的「心流」是指沉浸在事物中忘我喜悅、滿足的感覺。因此《女潮》除呼應女性生理特質，並指涉女性在心理上對女性自我肯定而產生的愉悅感，進而以藝術創作呈現女性主體與相關議題。

展品的創作材質與技法多元，有自然、回收材質、石粉、複合媒材、纖維創作、錄像、新媒體、互動裝置藝術等。題材包含家庭親情、移民女性、文化認同及社會觀察與批判；期藉不同文化、世代背景的藝術家之創作，展現女性藝術家的當代藝術，並重新詮釋對自身生命與社會議題的觀察。

工藝中心也希望藉由展覽，創造一個相互對話與交融的平台，並透過精湛的展出作品，提供觀眾一個思考自身及與他者、社會相互關係的媒介。

(中時 )