彰化女中美少女倪培雰希望入學台大藥學系為病苦媽媽找良藥

彰化女中美少女倪培雰以希望入學管道，錄取臺大藥學系。（吳敏菁攝）

友善列印
中時

彰化女中美少女倪培雰，功課總是全校前5名，天生學霸，更讓人跌破眼鏡是，纖細的她，還是柔道好手，在鹿鳴國中還拿過全縣柔道錦標賽第2名，這次以希望入學管道，錄取第一志願臺大藥學系，內心深處有個願望，媽媽得乳癌了，希望能研發好藥。

美少女倪培雰是個陽光女孩，媽媽是越南新移民，爸爸是司機，近來媽媽罹患乳癌，家庭經濟不是很好，但倪培雰幫忙家事，還是一貫維持好成績和開朗的性情。

校長張香妘、導師王巧儀說，培雰3年前以優異成績考上彰女，為了省下住宿費，每天花1小時搭客運通車，對英文、化學、生物特別感興趣，總是名列前茅，在校期間認真求學，為了減輕家計，還申請工讀及暑假打工。

倪培雰多才多藝，喜愛電影的她，在彰女創辦電影欣賞，擔任社長，舉辦電影欣賞，心得交流，印象深刻引領欣賞電影「關鍵時刻」，一起對性別歧視、種族歧視提出了深刻討論。她說走進了電影世界，就是「心靈自由」的時光。

倪培雰擔任電影欣賞社社長獲得社團評鑑優等殊榮；參加成功大學食品安全微電影比賽獲得全國第4名。

錄取臺大藥學系，師長與有榮焉，她很開心，內心卻有一個願望，希望為所有的病痛找解藥，媽媽的病苦，給她投下了一道心靈陰影，堅強的她不訴苦，卻想透果努力，助媽媽度過難關，善良她，苦其所苦，希望能培養更多專業，幫助更多人。

(中時 )

工藝中心《女潮：女性主體與藝術… 竹市感恩季耶誕演唱會卡司堅強

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。