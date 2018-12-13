彰化女中美少女倪培雰希望入學台大藥學系為病苦媽媽找良藥

2018年12月13日 20:01 中時 吳敏菁

彰化女中美少女倪培雰，功課總是全校前5名，天生學霸，更讓人跌破眼鏡是，纖細的她，還是柔道好手，在鹿鳴國中還拿過全縣柔道錦標賽第2名，這次以希望入學管道，錄取第一志願臺大藥學系，內心深處有個願望，媽媽得乳癌了，希望能研發好藥。

美少女倪培雰是個陽光女孩，媽媽是越南新移民，爸爸是司機，近來媽媽罹患乳癌，家庭經濟不是很好，但倪培雰幫忙家事，還是一貫維持好成績和開朗的性情。

校長張香妘、導師王巧儀說，培雰3年前以優異成績考上彰女，為了省下住宿費，每天花1小時搭客運通車，對英文、化學、生物特別感興趣，總是名列前茅，在校期間認真求學，為了減輕家計，還申請工讀及暑假打工。

倪培雰多才多藝，喜愛電影的她，在彰女創辦電影欣賞，擔任社長，舉辦電影欣賞，心得交流，印象深刻引領欣賞電影「關鍵時刻」，一起對性別歧視、種族歧視提出了深刻討論。她說走進了電影世界，就是「心靈自由」的時光。

倪培雰擔任電影欣賞社社長獲得社團評鑑優等殊榮；參加成功大學食品安全微電影比賽獲得全國第4名。

錄取臺大藥學系，師長與有榮焉，她很開心，內心卻有一個願望，希望為所有的病痛找解藥，媽媽的病苦，給她投下了一道心靈陰影，堅強的她不訴苦，卻想透果努力，助媽媽度過難關，善良她，苦其所苦，希望能培養更多專業，幫助更多人。

(中時 )