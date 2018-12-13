影》背後回球太神奇 戴資穎仍三局吞敗

2018年12月13日 18:31 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018世界羽聯世界巡迴賽總決賽第二天，世界球后戴資穎對上印度好手辛度，小戴的切球、對角線抽殺及特有的反拍攻擊發揮有成，而且屢次打出落點精準的壓線球，還出現一次打的辛度傻眼的背後回球，最終小戴21：14、16：21、18：21落敗，目前在小組賽1勝1敗，落後2連勝的辛度，世界球后的4強之路遇難關。

第1局雖然是辛度率先得分，不過戴資穎靠著一波5：0攻勢領先，在11：8領先時，小戴打出一記壓線球，不過線審喊出界，小戴挑戰成功、獲得第12分，接下來小戴在18：13領先時，面對辛度的來球直覺背後反手回擊，球順利過網，讓辛度一時反應不過來，掉了這分，小戴也靠著這股氣勢先下一局，而這技術高超的一擊，世界羽聯官方臉書也很快整理出畫面，並稱讚這是「絕妙好球(FA-BU-LO-US)」。

第2局換戴資穎落居下風，雖然其中一分來回打了40拍小戴才得分，但這局前半段小戴還是一度陷入4：10落後，並以6：11、5分落後進入技術暫停休息，小戴雖然努力追分，可惜還是16：21讓出第2局。

第3局回到打得較順手的一邊，戴資穎以3：1有了好的開始，休息前11：6領先5分，可惜換邊後換到小戴在第2局較不順利的那邊，失誤也增加，辛度則是越來越火力全開，靠著連得7分取得18：13優勢，最後在篠帶這場比賽發揮不好的直線扣殺出界，為這場比賽畫下句點，戴資穎對辛度6連勝也喊卡。

(中時電子報)