蔡正元祝陳其邁當選民進黨主席 網民喊高招！

陳其邁(前中)在11月24日晚上選票還未全部開完時，就已抵達總部向支持者宣布敗選，並率競選團隊向支持者深深一鞠躬。(資料照片/黃子明攝)

友善列印
中時電子報
陳其邁承認敗選！展現風度為高雄加油

高雄市長落選展現好風度的陳其邁，傳有意參選民進黨主席。國民黨政策會前執行長蔡正元今天傍晚在臉書罕見讚賞陳其邁敗選的背影，並特別祝福陳其邁當選民進黨主席。網民喊：「酸丁拱邁好高招XD！」

蔡正元指出，政治人物總有敗選的時候，但敗選的背影很重要，如果敗選後不死纏爛打，還風度萬千，敗選反而會成就東山再起的契機！陳其邁搞一輩子政治，就是在這一次敗選後的表現令人讚賞，不但紮下東山再起的人望，徹底洗清陳其邁個人在服貿爭議的陰影，更完全走出陳哲男案的泥淖。

蔡正元強調，陳其邁只要維持個人溫厚的本質，不要爲了搞台獨，故意假裝極端和激烈，陳其邁會是很強的民進黨主席！甚至說，「本版臉書特別祝福陳其邁當選民進黨主席，當仁不讓，東山再起。」

PTT網民貼文直言，最近蔡正元的文章都很有看頭，不過敗選後的身影，確實可以看到一個人真實的一面。陳其邁不論敗選的直播是真的轉性還是演戲，抑或是為了參選民進黨主席鋪路，就目前的輿論結果來看，評價不算差。而陳其邁若真的當上黨主席，也是一個觀察指標。蔡正元其實是很想反觀另一位「subuki」（輸不起）的候選人，對吧？！

鄉民們說：「捧邁酸丁。」、「止兀不演了。」、「蔡正元本就討厭丁，而祝陳其邁當選主席，更是不安好意XD。」、「『敗選後不死纏爛打...』，這太明顯了。」、「在暗酸丁。」、「丁丁覺得酸酸的。」、「自己人酸自己人都很中肯啊！XD」、「他真的很討厭某人。」

(中時電子報)

文章來源：蔡正元臉書

文章來源：PTT

新竹》無黨籍議員回歸國民黨 前… 「現任官員」怕曝光　韓國瑜飛車…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。