蔡正元祝陳其邁當選民進黨主席 網民喊高招！

2018年12月13日 18:40 中時電子報 黃麗蓉

陳其邁承認敗選！展現風度為高雄加油

高雄市長落選展現好風度的陳其邁，傳有意參選民進黨主席。國民黨政策會前執行長蔡正元今天傍晚在臉書罕見讚賞陳其邁敗選的背影，並特別祝福陳其邁當選民進黨主席。網民喊：「酸丁拱邁好高招XD！」

蔡正元指出，政治人物總有敗選的時候，但敗選的背影很重要，如果敗選後不死纏爛打，還風度萬千，敗選反而會成就東山再起的契機！陳其邁搞一輩子政治，就是在這一次敗選後的表現令人讚賞，不但紮下東山再起的人望，徹底洗清陳其邁個人在服貿爭議的陰影，更完全走出陳哲男案的泥淖。

蔡正元強調，陳其邁只要維持個人溫厚的本質，不要爲了搞台獨，故意假裝極端和激烈，陳其邁會是很強的民進黨主席！甚至說，「本版臉書特別祝福陳其邁當選民進黨主席，當仁不讓，東山再起。」

PTT網民貼文直言，最近蔡正元的文章都很有看頭，不過敗選後的身影，確實可以看到一個人真實的一面。陳其邁不論敗選的直播是真的轉性還是演戲，抑或是為了參選民進黨主席鋪路，就目前的輿論結果來看，評價不算差。而陳其邁若真的當上黨主席，也是一個觀察指標。蔡正元其實是很想反觀另一位「subuki」（輸不起）的候選人，對吧？！

鄉民們說：「捧邁酸丁。」、「止兀不演了。」、「蔡正元本就討厭丁，而祝陳其邁當選主席，更是不安好意XD。」、「『敗選後不死纏爛打...』，這太明顯了。」、「在暗酸丁。」、「丁丁覺得酸酸的。」、「自己人酸自己人都很中肯啊！XD」、「他真的很討厭某人。」

(中時電子報)