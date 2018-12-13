草屯療養院精神健康講座 教民眾如何有效防治憂鬱症

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「正念」是防止憂鬱、焦慮復發最有效的療法，目前被廣泛運用在心理、職場、教育等各種不同領域；草屯療養院副院長丁碩彥醫師今天特別在精神健康講座中，從醫療與心理的雙重層面觀點，說明什麼是「正念」，並也希望大家學習正念，讓心自由，可以有效防治憂鬱症。

丁副院長說明，「正念」(mindfulness) 的意思，是將我們的注意力，輕鬆而有意識的專注在此時此刻，對於心中升起的想法或情緒，覺知而不帶批判性的接受它。

丁副院長說，正念的技巧很簡單，首先練習把注意力放在呼吸，不要跟隨腦海中浮現的念頭，再透過不斷的分心、注意力拉回呼吸、分心再拉回呼吸，初步學會在日常生活中，可以覺知並打斷內心不休止的執著及煩擾，進而獲得片刻的安寧。

丁副院長認為，經由正念，可讓我們查覺察腦海中經常出現的慣性想法、練習將注意力放在當下、不跟隨這種自動性思考，來訓練我們注入慈悲心及寬廣的視野，培養出對情緒、感受與想法的全新態度，就能減少負面想法與憂鬱情緒的干擾。

草屯療養院一般精神科主任林俊媛醫師也表示，正念簡單易學，對於個人身心極有助益，值得推廣。草屯療養院基於憂鬱症防治及健康促進，目前也積極將正念認知治療團體推動於門診服務。

(中時 )

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