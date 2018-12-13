9張證照加身 19歲柯程祐獲頒技職之光

▲▲19歲的員林農工校友柯程祐，不僅曾獲全國技能競賽銅牌獎，在學期間拿到8張證照，剛升上彰師大工教系一年級的他上個月再拿下solidworks CSWA國際證照，是名符其實的證照達人。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
萬貫家財不如一技在身，個性憨厚耿直的柯程祐19歲就成為技職之光、證照達人，未來他想繼續選拔國手，有朝一日為國爭光，也希望將來能朝教職邁進。（謝瓊雲攝）

技職之光！員林農工機械科應屆畢業生柯程祐，高職三年期間擁有6張丙級、2張乙級技術士證照，就讀彰化師範大學工業教育系後，上個月再考取solidworks公司CSWA國際證照，9張證照在身，獲教育部長葉俊榮頒發技職傑出獎，是名符其實的證照達人。

柯程祐13日上午返回母校與師長、學弟妹分享榮耀，也勉勵學弟妹腳踏實地、按部就班，只要肯學肯努力，不斷的向機器、向老師請益，一定會進步、達到目標。

家住伸港鄉的柯程祐，高中三年期間天天通勤，成為競賽選手後，連假日也不曾休息，上課認真學習、下課拚命練，任何移地訓練、模擬賽的考驗，皆按表操課、憨厚的他謹記「一步一腳印」家訓，投注大量心力，果然不負眾望奪得佳績、證照也一張張順利入袋。

校長林玉芬表示，柯程祐是員農創校以來榮獲「技職之光」榮譽的第三位校友，去年獲獎的另外兩人，分別是高齡87歲的第二屆校友、匯懋公司董事長楊鴻洲，和去年建築科畢業的證照達人陳柏叡。

柯程祐說，證照是對他在技術上的肯定，他把每種機器都視為老師，不斷向機器學習；憑藉自身的技藝優勢，常被大學老師指派當助理，協助指導班上同學實作練習。

他在當小助教過程中，發現不少高中畢業的同學學習理解能力都很強，示範細節後很快就學會，讓他發現自身不足，不能光靠技藝強項就能達到絕對優勢，因此更努力鑽研學科、加強英文，上個月取得人生第一張國際證照；未來希望能繼續成為競賽選手，朝教職邁進。

柯爸爸柯峯茗說，萬貫家財不如一技在身！他希望柯程祐以實務為重，在專業能力領域中持續創新與精進。

(中時 )

草屯療養院精神健康講座 教民眾… 慈濟志工參加聯合國氣候變遷會議…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。