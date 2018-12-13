影》想看川普連任？梅蘭妮亞意外這樣答

2018年12月13日 18:47 中時電子報 吳映璠

相較於丈夫川普的滔滔不絕，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）顯得低調、自持，她的專訪多半給人的印象是用字簡單、精準，卻又相當自信，不過她最近接受美國福斯新聞（Fox News）專訪，當被問及願不願看到川普競選連任，梅蘭妮亞罕見沒立刻回應，反而回答「川普表現很好」，「希望美國延續這樣的美好」。

美國第一夫人梅蘭妮亞接受福斯新聞專訪，當被問及願不願看到川普競選連任，她罕見沒立刻回應，反而回答「川普表現很好」，「希望美國延續這樣的美好」。

梅蘭妮亞12日接受福斯新聞當家主持人尚漢尼提（Sean Hannity）專訪，尚漢尼提先是詢問聖誕假期前夕訪視美軍及先前出訪非洲友邦的心得，梅蘭妮亞都能優亞、真誠地表達想法，甚至被問及為何經常把「做自己」掛在嘴邊、以及這句話的內涵為何時，梅蘭妮亞也率直地回應「就算知道會遭致批評，她也僅願做自己認為對的事」，話語間充滿自信。

梅蘭妮亞近期一改低調作風，聖誕假期前夕訪視美軍基地，並參與慈善活動。（圖／路透社）

不過當話題轉到願不願川普延續到第二任總統任期時，梅蘭妮亞卻罕見打太極，先是讚賞川普把總統工作做得很好，帶領美國到前所未有的高度，爾後才肯定地回答：「是的，希望美國能延續這份美好。」

英國每日郵報（Daily Mail）評論，梅蘭妮亞多數的回應都相當自信、沉著，但當面對這個簡單提問時，理應簡短回答「是的」，她的態度卻有些推託、躊躇。

專訪中，這位第一夫人也罕見對媒體說重話，抨擊那些愛模仿她的喜劇演員、愛抨擊她的記者、以及那些愛亂爆料的傳記作家是投機份子，利用她個人及家人的名聲獲取利益，不過她也強調媒體上那些文字沒有傷害到她，她只在意那些都不是事實，反而誤導了真相。

梅蘭妮亞一改過去低調作風，近來頻頻成為目光燈焦點，上節目大爆料自己被霸凌、不喜歡白宮幕僚。

據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，儘管身為美國第一夫人，梅蘭妮亞過去一向作風低調，不愛出頭，近來卻頻頻走入螢光幕，不僅獨自出訪非洲，也上媒體專訪，大爆料自己被霸凌、不喜歡白宮幕僚。日前她公布白宮的聖誕節裝飾，她以大紅聖誕樹裝點白宮東柱廊，遭網民譏笑是「血色聖誕樹」，不過梅蘭妮亞似乎不以為意，在大學演講中幽默回應：「這是21世紀，每個人品味不同，我覺得那些聖誕樹很美。」自信風範贏得滿堂彩。

(中時電子報)

Every time I see this picture I think it looks like a cheap sci-fi set (eg classic Doctor Who). I expect the trees to scuttle around & plot against humans.#Melania #WhiteHouseChristmas pic.twitter.com/nr8DSLCpZV — Jane (@Poeia) 2018年12月10日