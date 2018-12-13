慈濟志工參加聯合國氣候變遷會議 傳達健康三保

2018年12月13日 19:46 中時 廖德修

慈濟透過10場記者會由各領域專家聯合座談，包含分享推動環保、素食經驗，獲得好評。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟展出寶特瓶回收後製作的織品，觸感舒適讓各國代表嘖嘖稱奇。（圖／慈濟基金會提供）

許多人表示他們國家有回收機制，但缺乏回收後的處理技術，大愛感恩科技產品讓各國代表感到驚艷與希望。（圖／慈濟基金會提供）

許多國家、組織代表表示要來台灣慈濟學習，與慈濟代表互留訊息。（圖／慈濟基金會提供）

會議外的慈濟展區，傳達長年致力推動大地健康環保、身體健康環保、心靈健康環保的「健康三保」理念。（圖／慈濟基金會提供）

為期2周的第24屆聯合國氣候變遷會議（COP24）已於12月2日在波蘭展開，針對各國落實減碳、減塑計畫的目標商討如何執行。推動環保已20餘年的慈濟基金會，共有來自6國的15位志工出席會議。除了與各國代表交流、觀摩綠能研發，更透過10場記者會，由各領域專家聯合座談，傳達慈濟長年致力推動的大地環保、身體環保、心靈環保等「健康三保」理念。

全球矚目的年度重要會議─聯合國氣候變遷綱要公約第24次締約國大會（COP24）本月2日在波蘭卡多維斯（Katowice）開幕，與會各國代表、非政府組織將近2百個、2萬8000餘人參加。各國代表就2015《巴黎協定》實施細則進行討論，並著重關注碳中和、性別平等。

慈濟基金會有來自於台灣、美國、德國、英國、馬來西亞、新加坡等地的志工前往參加，除了與各國團體交流、學習，也以10場記者會與各國代表分享慈濟各志業推動環保的經驗。

大林慈濟醫院林名男副院長今年再次參與聯合國氣候變遷會議，分享慈濟醫院在健康、環保上的「醫療保健對友善環境的經驗」。林名男並分享慈濟醫療體系所做的綠色醫療，以及跟國際非政府組織的合作；除了在醫療領域致力減碳，台北慈濟醫院還擁有全台唯一只提供素食餐點的星巴克。

各國氣象主播不只加入無國界氣象組織共享訊息，也能提高民眾對氣候變遷的意識、凝聚力量。3位氣象主播含台灣氣象專家彭啟明博士、比利時氣象主播潔兒（Jill Peeters）、波蘭氣象主播雅羅斯瓦夫（Jarostaw Kret）在聯合座談提及，氣象主播已從天氣預報轉型成為提高民眾對地球暖化認知的角色；唯有提高觀眾對氣候變遷的覺醒，才能讓「改變」從口號變成實際行動。彭啟明表示：「就像我們在大愛電視報導氣象時，每天提供一點全球氣候變遷的資訊，用科學提供教育推廣。」

慈濟分享環保志工如何用愛守護地球，面對高齡化社會，證嚴法師呼籲年長者善用自身的「壽量寶藏」─人生經驗，傳承與觀念帶動。慈濟展出寶特瓶回收後製作的成品，其中織品類從衣物到鞋子等，觸感舒適讓各國代表嘖嘖稱奇。很多國家原本已有回收機制，但缺乏回收後處理技術；許多代表紛紛表示要來台灣向慈濟學習，也有國家代表邀約慈濟到周邊會議分享經驗。

針對減碳執行方式各國雖意見不同，但在身體環保部分，眾所皆知，改變飲食習慣是其中一項可減緩氣候暖化的方法。就連美國加州前州長、好萊塢影星阿諾．史瓦辛格也在氣候變遷會議中公開呼籲吃素。會議開幕後，慈濟與2個德國素食協會召開記者會，各國素食代表齊聚交流，獲得熱烈回響。

慈濟基金會表示，慈濟自1990年開始推動垃圾減量，從回收分類中循序漸進研發出讓資源循環利用的科技，盼匯聚「每一人」的小小力量，打造地球淨土。

(中時 )