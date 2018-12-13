范可欽搭公車「肋骨斷三根」！連人帶輪椅飛出去

范可欽搭公車出意外緊急送醫。（范可欽友人提供）

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廣告導演范可欽今天下午兩點10分，在南港路二段搭乘306公車時，由於司機緊急剎車，造成范可欽連人帶輪椅往前衝撞後翻覆，經緊急送內湖三總檢查後，發現肋骨斷了三根。第一時間就前往關心的台北市議員應曉薇表示，范可欽痛到無法幾乎講話，當下只向她表達「非常憤怒」，因為這已經是他第二次在公車上摔傷，且這是很嚴重的身障人士搭公車的公安問題，希望台北市公運處要謹慎處理，並重視身障者、老弱者的乘車安全。

應曉薇表示，她到達醫院時快4點，在那之前已經協助大都會公車駕駛製作筆錄，也確認公車上的行路記錄器和車內監視器都交給交通大隊了。范可欽初步X光檢查確認第4到第6節肋骨裂開，至於更細節的就要經電腦斷層等檢查才能確認。且由於剛發生衝撞，加上范可欽本身就是身障人士，所以醫師認為要謹慎處理，不建議馬上做太積極的醫療行為，例如開刀。

應曉薇說，大都會公車已派人到醫院致意，承認是公車業者的疏失，回去會立刻檢討改善。至於是否求償，則已經是後續的事了，「他非常在意的是，可能因為他是名人，大家才注意到這件事，但台北市公車摔傷事件一年至少兩百起起跳」。她指出，范可欽身為身障市民，上了公車後，司機沒依照SOP程序提醒或為他繫上安全帶，就是過錯了，「希望他平安沒事，他是很堅強的人」。

范可欽的友人表示，這已經不是范可欽第一次在公車上受傷，今年初他也因坐公車而導致手受傷，休養好一段時間。所以老婆陪同到醫院時，一度無助難過哭了。

(中時 )

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