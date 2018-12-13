看嘸舞蹈劇場《雞歸》融合在地紙糊獅頭 16日辦印度行前首演

2018年12月13日 19:42 中時 張亦惠

看嘸舞蹈劇場將紙糊獅頭融入今年受邀至印度演出的舞蹈作品「雞歸 Ke-kui」中。（張亦惠攝）

看嘸舞蹈劇場藝術總監蘇品文，將紙糊獅頭融入今年受邀至印度演出的舞蹈作品「雞歸 Ke-kui」中，為此蘇品文也特地到溪口參加為時3個月的獅頭工作坊， 16日將在嘉義縣表演藝術中心實驗劇場舉行出國前免費索票行前首演。

看嘸舞蹈劇場立案將滿1年，是嘉義縣最年輕的現代舞團，今年受邀參與第48屆印度孟買「Mood Indigo藝術節」演出，成為代表台灣的演出團隊。

看嘸舞蹈劇場表示，《雞歸》臺語讀音Ke-kui，指的是“雞嗉囊”，吹氣後的嗉囊會像氣球一樣膨大，台語就把橡皮氣球呼作雞歸；雞歸充滿彈性韌度的特質，讓舞團想起嘉義人不屈服的氣魄、包容的精神。

看嘸舞蹈劇場長年關注本土文化議題，將現代舞作與在地連結，蘇品文前往嘉義縣溪口鄉參與傳統紙糊獅頭研習課程，耗時3個月完成手工獅頭，將帶著獅頭讓嘉義舞上國際。

蘇品文表示，看嘸致力於多面向平權議題，這次學做獅頭，也希望未來可以成立台灣第1支女子舞獅隊，讓女性也能參與到文化傳承中，打破現在正統舞獅團對女性的限制。

《雞歸》使用了台灣人耳熟能詳的音樂元素，如台灣民謠「思想起」、鄧麗君「美酒加咖啡」等，加上「Mood Indigo藝術節」超現實主義的策展主題，將來自嘉義的創作能量與在地情感，對台灣的心愛，通通放進舞作之中，此外也會在表演中向印度人介紹舞獅讓其了解台灣文化。

(中時 )