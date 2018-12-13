陳艾琳曾陷憂鬱「覺得全世界都在罵我」 看到4個字轉念了

2018年12月13日 19:21 中時 林淑娟

陳艾琳、張克帆上《失落戀花園》探討憂鬱症。（狼谷競技台）

張克帆。（狼谷競技台）

納豆、御姊愛主持的狼谷競技台《失落戀花園》探討憂鬱症，陳艾琳上節目分享曾陷入嚴重憂鬱的心路歷程，曾與前MP魔幻力量團員阿翔鬧過婚變風波的她坦言，她有一段時間無法面對人群，每天躺在沙發上看電視，「但我不知道自己看了什麼，只想讓時間流逝，尤其是黑夜的時候」。她甚至覺得全世界都在看她笑話，一出門耳朵就出現幻聽，聽到大家一直在說她不好。

直到有一次她到餐廳打包餐點，回家後打開發現，盒子上寫著「琳琳加油」，她在那個瞬間，覺得自己很愚蠢，怎麼會認為全世界都在說自己壞話，大家還是很溫暖的，說壞話的人只佔一小部分。

後來陳艾琳決定到北非當背包客，窮遊一個月旅費才花7萬元，旅程中到當地人家裡吃飯時，將迪士尼的筆送給主人的小孩們，陳艾琳回憶：「當時他們眼中的開心，我一輩子都忘不了！」她從把快樂帶給別人的過程中，找到自己的價值。

張克帆也分享陪伴老婆雙兒走出2年黑暗低潮的經驗，他透露兩人交往期間，雙兒曾罹患憂鬱症，在那段黑暗時期，他一結束工作就立刻回去陪她，曾有一次回家找不到人時嚇壞，以為她一躍而下跳樓了，後來發現雙兒躲在衣櫥角落一直哭，他就坐在身旁陪她。他認真地說：「很多人以為憂鬱症就是自怨自艾的病，其實並不是，憂鬱症是真的會死人的。」

但他不改搞笑風格，話鋒一轉，提到當時雙兒生病時，常用洗碗轉移注意，痊癒之後，變成都是他洗，「老婆說她當時洗太多，現在當然換我洗」，還說她走出黑暗後，擁有更強的能量，變得很吵！笑翻全場。

本集《失落戀花園》將在本周六（12月15日）晚間10點，於中華電信MOD 210頻道，與聯維、寶福有線電視頻道168台播出，來賓包括張克帆、陳艾琳、劉玳妍，與海苔熊等多位心理專家，一同探討憂鬱症議題。

(中時 )