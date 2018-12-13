注意！ 明起非洲豬瘟疫區帶肉三犯罰100萬

旅客違規攜帶紅腸驗出非洲豬瘟病毒。（資料照，防檢局提供）

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為防堵非洲豬瘟疫情，針對旅客違規攜帶肉品入境，「動物傳染病防治條例」45條之1修正提高罰鍰為1萬元至100萬元，昨（12）日經總統府正式公告，將於明日開始實施。農委會防檢局今日亦公布新法「裁罰基準」，未來自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉產品返台，累犯第三次，即會開罰最高罰額100萬元，裁罰基準自14日凌晨零時實施。

依據動傳條例，違規攜帶肉品入境本可裁罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，依現行裁罰基準，凡自非洲豬瘟或口蹄疫疫區攜帶家畜肉類產品，均裁罰最高罰額1萬5千元。

因應新法上路，防檢局依照旅客攜帶肉品、動物產品種類及其來源國別之風險高低，另訂定裁罰基準。旅客自3年內發生非洲豬瘟之國家（地區），違規攜帶豬肉產品入境，首次將罰5萬元，再犯罰50萬元，第三次以上即罰100萬元；攜帶其他肉品檢疫物，則依違犯次數分別開罰1萬、10萬、30萬元。

若是自口蹄疫或高病原性家禽流行性感冒疫區國家（地區）攜帶檢疫肉品，如從口蹄疫區帶家畜肉品、禽流感疫區帶家禽肉品返國，首次裁罰3萬元，再犯罰30萬元，第三次以上則罰100萬元；攜帶其他肉品檢疫物，則依違犯次數分別開罰1萬、10萬、30萬元。

在非上述疫區國家攜帶檢疫物入境，首次罰1萬元，再犯罰10萬元，第三次以上則罰30萬元。

防檢局動物檢疫組組長彭明興表示，罰款額度只區分3個級距，是因考量違規人被裁罰後應已知警惕、不應再犯，再犯者即應重罰；故個人首次於口蹄疫區攜帶家畜肉品入境，開罰3萬元，但同一人第二次從非洲豬瘟疫區帶豬肉產品入境，則直接依非洲豬瘟罰額級距，開罰50萬元。

並且，所謂第二次以上違規，是指前次裁罰合法送達之次日算起，3年內再次違反者，故明天新裁罰基準實施，過去3年曾違規被處罰者，均會列入計算。

(中時 )

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