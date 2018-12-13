以潮藝術帶人潮 ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展開展

2018年12月13日 19:43 工商 姚舜

台北文華東方酒店與文華精品攜手放肆藝術國際共同舉辦的「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」今（13)日開展，在占地千坪的文華精品展出當代街頭潮流 藝術。創台灣星級飯店舉辦大型藝術展覽活動先例。（圖／台北文華東方酒店）

「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」今（13)日開展，包括Fidia（左至右）、Matt、Charlie、WK、Cleon、DFACE、策展人Kea、Faile(雙人組)，以及Pat Lee與不二良等當代知名「潮藝術」創作者出席開幕典禮。（圖／台北文華東方酒店）

台北文華東方酒店與文華精品攜手潮流藝術畫廊放肆藝術國際(DOPENESS ART LAB)共同主辦的「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」今（13)日正式開展，匯集來自全球30位潮流與街頭藝術大師，超過200餘件繪畫與雕塑創作真跡，集結於超過千坪的展覽空間內，打造學術與潮流兼具的跨國藝術展覽。展出作品總價超過新台幣5億元，創觀光飯店與精品購物中心先例。

文華東方酒店與文華精品投資業主傾全力支持此次「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」，除了希望藉此為飯店與購物中心帶進人潮，亦希望活化敦南商圈注入「潮」元素，並帶動松山區成為台北潮流藝術的重鎮。文華東方酒店行銷公關總監李佳燕表示，台北文華東方酒店與文華精品的知口度與能見度，亦可望透過參展藝術家們自己經營的社群平台，向國際散播進而讓更多人認識。

在「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」超過200件展品中，有全球首度曝光的數件4至6米高戶外巨型雕塑，以及大型街頭壁畫、模板塗鴉、平面畫作、立體雕塑、複合媒材、版畫等多元化的作品，展出作品總價超過新台幣5億元。

「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」的展出作品，風格多元又多變，每位藝術家透過色彩、構圖、創作素材等元素來表達自己對於社會、資本主義、消費主義、主流價值、世界現象的融合、批判、翻玩等觀點，創造出嶄新的當代藝術格局，是有別傳統的新型態藝術創作。李佳燕表示，展覽期間參展藝術家並會不定期在現場即興創作，每位藝術家現場創作價值皆超過5千萬元。

昨天共有來自美國、英國、法國、義大利和日本等地的11位當代潮流藝術家，參加了「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」，其中包括了洛杉磯的街頭潮流藝術家Cleon Peterson、英國當代知名街頭藝術家D*face，有紐約夢的法國藝術家WK Interact、義大利藝術家Fidia，以及曾主筆電影是《變形金剛》跟其他多部超級英雄漫畫的華裔加拿大漫畫家Pat Lee，還有台灣動漫美學藝術家不二良等。

(工商 )