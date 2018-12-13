中美5代機比一比 陸媒：殲20三指標勝F22

2018年12月13日 19:23 中時電子報 盧伯華

殲-20對比F-22

大陸媒體也經常拿它來與美國先進戰機做比較，有的比較過後高唱「完勝」，也有自我砥礪期許精益求精。近期一篇拿中美兩國頂尖戰機比較的文章指出，大陸殲-20戰機在3項關鍵指標上遠勝美軍F-22戰機，分別是航程、載彈量與航空電子。不過也有網友回應指稱兩種戰機誕生時間差了十幾年，沒有什麼可比性。至於可不可比，要如何比，也就見仁見智了。

《鳳凰網》刊載分析文章指出，自殲20戰機於自2011年首飛之後，就一直成為大陸民眾心目中的英雄，因為它是中共空軍目前最先進的戰機，也是首架可以與全世界軍事強國一較長短的武器。有人都說殲20非常成功，其成功之處可以用同樣是美軍F-22來做比較。它們同為5代隱形戰機，性能上也比較接近。而殲-20在3個關鍵指標上遠勝F-22。

首先是航程。殲-20的航程可達4000公里以上，不加掛副油箱也能夠到2000公里。而F-22航程較短，作戰半徑大約只有1000公里，部份3代機的作戰半徑都比它遠。

其次是載彈量。雖然殲-20載彈數量與F-22相差無幾，但殲-20彈倉尺寸能攜帶彈藥種類就比F-22多。F-22只能攜帶空空導彈，而殲-20除了空空導彈外還能攜帶對海對地導彈，火力上就比F-22強了一大截。

最後是航空電子。文章指出，F-22畢竟是上個世紀立項的項目，航電設計上肯定有些過時。而殲-20作為一款新型戰鬥機，採用的是最先進的航電，這項比較殲-20無疑是勝出的。而且，殲20還有「一般5代機不具備的功能，那就是作為一架空中預警機使用。因為殲20的感知能力非常強，可以洞悉周圍情況，再將這些信息回傳回去。」

文章的比較雖然顯得粗糙，但卻能反映出媒體與讀者互動的狀態。一位來自西安的網友就回應稱，「兩個戰鬥機誕生的年代差太遠了，沒有什麼可比性，就像是你拿華為P20和iPhone4比較。不過，我仍為我的祖國感到自豪，因為我們靠自己的技術研發出了更先進的飛機！」另一位濟南的網友則稱，「並沒有質的優勢，戰損比很接近。一定要冷靜！」來自衡陽的網友則表示，「J20是中國的驕傲，雖然比起F22還是有很大不足，我們都很清楚，沒必要總寫這種沒水平的文章表面上讚美，實際是讓人反感。」果然有專業知識且頭腦冷靜的網友還真不少。

美軍的F-22於上世紀1990年通過審查，1996年開始生產，1997年首飛。而大陸殲-20則是2007年立項研製，2011年首飛，兩者開發與完成時間相差10多年。目前F-22已停產多年，而殲-20正加緊趕工量產，並不斷改善，尤其在發動機更換為國產WS-15上相當積極。其掛載武器與航電設備更新當然也是日新月益，在許多性能尚屬保密狀態下，要如何比較只能見仁見智了。

(中時電子報)