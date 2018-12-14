魚池鄉老牌百貨店賣燒仙草 配料多元選擇

2018年12月14日 07:27 中時 沈揮勝

陳書瑋原來專業設計裝潢，最近改行經營餐飲；他的燒仙草，是門前招牌飲品。（沈揮勝攝）

配料是自己熬煮的，提供消費者搭配選擇。（沈揮勝攝）

陳書瑋的店，自己設計、自己裝潢，很有自己的風格。（沈揮勝攝）

南投日月潭行政轄區所在地南投縣魚池鄉主街區，知名60年老店永豐商號，年初門前擺起攤吧。原來，老闆娘李美莉年輕時曾經營咖啡簡餐，36歲的兒子陳書瑋利用閒置空間，自己設計、裝潢並借重媽媽廚藝，合開「Ｗ餐酒館」，室內提供餐食、屋外賣燒仙草。

李美莉、陳書瑋的燒仙草，強調配料多元，不管是大豆、綠豆、紅豆、芋頭、珍珠，或是薏仁、粉粿，全都是母子倆自己選料、自己熬煮；顧客可依自己的喜愛，決定要搭哪幾種配料，最後再加上花生米或奶油。

他們也提供杏仁茶，先是自熬米漿，再加上杏仁粉調製而成，有不少中、老年鄉親，懷念昔日吃油條配杏仁茶的傳統味，生意還不錯。

永豐商號「W餐酒館」，則販賣簡餐、炸物、咖啡、冰飲或調酒，午餐從上午11點開始營業到下午2點，然後熬煮燒仙草配料、3點多開賣；傍晚5點起到10點多，晚餐、消夜和燒仙草、杏仁茶都有供應。

永豐商號是魚池街區老字號的雜貨店，主要販售各種民生用品，伴隨著中生代鄉親一起長大，也留給很多人滿滿的記憶，店的一隅突然變成簡餐館、店的門旁又設了仙草攤，路過的阿公、阿嬤覺得好奇，開口詢問、順便買杯來試試，都說口味不錯。

店名：永豐商號

地址：南投縣魚池鄉東池村魚池街115號

電話：049-2899627

營業時間：燒仙草下午3、4點到晚上10點；餐的部分提早在上午11點開始供應。周二休息。

價格：燒仙草或杏仁茶，每杯35元，3杯100元。

(中時 )