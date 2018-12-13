「微笑王子」金載沅現況曝光！大肌肉外加全身刺青反差超大

金載沅過去曾以《紅豆女之戀》在亞洲闖出知名度。（圖／翻攝自網路）

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中時電子報
／綜合報導

曾以韓劇《紅豆女之戀》、《美妙人生》在台灣打開知名度的37歲韓國「微笑王子」金載沅，有段時間鮮少出現在韓劇中，2007年曾與蔡依林合作〈特務J〉MV，近日他參與韓劇《神的測驗：重啟》的演出，與以往形象截然不同，首集就以全身刺青外加大肌肉的黑幫老大形象登場，一甩過去「微笑王子」的形象。

金載沅暌違多年在新韓劇《神的測驗：重啟》飾演黑道份子玄尚弼。（圖／愛奇藝台灣站提供）

再出現與過去「微笑王子」的形象差非常多。（圖／愛奇藝台灣站提供）

金載沅演完韓劇《黃真伊》後消失了五年因為經紀公司老闆重病，而基於情義堅決不提前結束合約，加上服兵役，2011年退伍後憑藉《能聽見我的心嗎？》復出，後來拍攝《我也是花》時受傷而退出劇組，又養傷了一年，直到2013與妻子結婚並生下一子。

過去的金載沅走奶油小生路線，與如今反差超大。（圖／翻攝自網路）

今年他積極復出在《如果是她的話》與《神的測驗：重啟》都擔任重要角色，不過新形象與以往差太多，也讓不少粉絲相當意外，過去他都以「微笑王子」形象深植人心，但這次卻走出「大肌肌」使壞路線，讓人超驚訝。

(中時電子報)

金載沅的野獸派身材也讓人超意外。（圖／愛奇藝台灣站提供）
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