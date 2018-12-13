防非洲豬瘟　攜豬肉入境罰5萬、再帶重罰50萬至100萬

2018年12月13日 22:24 旺報 賴志昶

總統府12日公布動物傳染病防治條例第45條之1修正案，確認對旅客違規攜帶肉品入境的罰鍰提高為新臺幣1萬元以上100萬元以下。行政院農業委員會動植物防疫檢疫局13日表示，14日開始旅客違規自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉品入境首次罰5萬元，3年內發生攜帶第2次將提高罰緩至50萬元，3次以上則可罰至100萬元。

防檢局指出，故14日凌晨0時起違反本規定的旅客將以新規定進行裁罰，防檢局已依旅客攜帶肉品及動物產品種類及其來源國別之風險高低，訂定裁罰基準。

防檢局說明，現行裁罰規定為3千元以上1.5萬以下罰鍰，依現行裁罰基準，凡自非洲豬瘟或口蹄疫疫區違規攜帶家畜肉類產品入境者，均裁罰最高額1.5萬。

防檢局表示，新的裁罰基準中，首先因非洲豬瘟對國內產業衝擊最大，且旅客違規攜帶豬肉類等產品入境傳入該病的風險最高，故旅客自非洲豬瘟發生國家（如中國大陸）違規攜帶豬肉類等產品入境，第一次罰5萬元，第二次罰50萬元，第三次以上則罰最高100萬元；其次罰款額度只區分為三個級距，是因違規人被裁罰後應已知警惕不應再犯，再犯者即應重罰。

防檢局稱，另外自口蹄疫或高病原性家禽流行性感冒（禽流感）疫區違規攜入家畜或家禽肉類等產品，則考量口蹄疫或高病原性禽流感對國內產業影響較非洲豬瘟稍低，故其罰款額度依次為3萬、30萬、100萬。

防檢局稱，而自其他非疫區國家違規攜入相關肉類等產品，鑒於其傳播疫病風險較前述疫區國家相對較低，考量比例原則，故裁罰額度為1萬、10萬、30萬。

防檢局補充，違規次數所指第2次以上違規，以民眾前次裁罰合法送達次日起算，3年內再次違反規定者，故明天起新的裁罰基準實施後，違規者過去3年內曾經被處罰的，均會列入計算。

防檢局最後說，裁罰只是手段，目的是為杜絕旅客違規攜帶肉類等產品入境，有效防範非洲豬溫、口蹄疫及高病原性禽流感入侵。

防檢局最後呼籲，旅客切勿違規攜帶肉類產品入境，違規裁罰已提高至100萬元，千萬不要以身試法。

(旺報 )