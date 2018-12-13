國民老公李尚允開心抵台 30萬LV行頭穿得輕鬆

2018年12月13日 19:54 中時 陳張眾

素有「國民老公」之稱的韓星李尚允，今於LV邀請下抵台，並親切向媒體鏡頭揮手致意。（LV提供）

LOUIS VUITTON Alpes Keepall手袋，8萬7500元。（LV提供）

LOUIS VUITTON In the Pocket太陽眼鏡，3萬4800元。（LV提供）

LOUIS VUITTON Run Away運動鞋，3萬4900元。（LV提供）

LOUIS VUITTON Tambour Horizon Graphite 42腕表，7萬4000元（價格不含表帶）。（LV提供）

在韓國素有「國民老公」之稱的男星李尚允（前譯：李相侖），今在法國精品LOUIS VUITTON（簡稱LV）邀請下抵台，他稍早抵達機場時，充分展現十足親和力，還不時親切向媒體攝影鏡頭揮手致意。今日抵台後，他將預計探訪台北市內具有文化特色的景點，並在明晚現身LV所舉辦的《時空・錦・囊》（Time Capsule Taipei）展覽開幕酒會。

李尚允延續自身暖男的成熟魅力，挑選一襲深藍色LV Monogram針織衫及黑色長褲做為本日機場造型，腳上踏著的黑色Run Away運動鞋，搭配手中拎著的經典款Keepall手袋，均為整體鋪陳出一派輕鬆的自在感受。

近期因與女星李聖經合演《想暫停的瞬間：About Time》備受討論的他，劇中和女主角因時間魔法而相愛的橋段，亦與《時空・錦・囊》展覽中呈現的主題不謀而合。此次LV選擇將此展覽移至台北101水舞廣場展出，集結自歷史檔案庫中精選的珍稀包款，也標誌了品牌登台35周年的紀念性時刻。

(中時 )