3C當保母 恐導致幼童分神或過動傾向

2018年12月13日 19:45 中時 沈揮勝

科技進步，電腦、智慧型手機普及化，部分家長照顧孩子時，可能會拿3C產品給他們把玩、看影片，讓其安靜。衛生福利部南投醫院提醒家長，3C產品看似優秀保母，但可能會造成幼兒注意力不集中、過動傾向等更大的傷害，不可不慎。

南投醫院指出，日前有1家幼稚園老師，在4歲戴姓男童的連絡簿上反映，指該童上課期間會有擅自離座的行為，無法專心聽課，建議家長協助就醫。

男童媽媽十分擔心，怕自己的孩子會是過動兒，趕緊帶他到復健科門診。醫師評估確有過動傾向，轉介復健治療後，現專注能力明顯改善。

南投醫院職能治療師何政峰指出，戴童無法久坐，專注力持續度也不夠並有衝動行為，因此藉由團體的動態感統活動並搭配有趣的認知教具，來滿足孩子的動態需求並提升專注力。

何政峰另發現，戴童父母忙於工作，又有另名2歲女兒需要照顧，因此常讓戴童看電視或是玩平板，形成所謂的3C保姆；長期下來，戴童活動量不足，又不斷的接受聲光刺激，造成上課期間產生坐不住、注意力不集中、衝動等行為。

南投醫院表示，根據美國兒科醫學會建議，2歲之前的孩子，不應該讓他看電視或影片。人類在2歲以前大腦發展迅速，會先大量隨機製造出神經元連結，之後會依照其真實的感官經驗，自動修剪、消除用不到的連結，只保留需要用的。

孩子接觸數位媒體的時間愈長，從事其他活動時間相對就少。但根據研究，幼兒最好每天能有1個小時左右的運動量，而且強度要夠。

復健科主任周建文認為，人手一機時代來臨，在無法避免的浪潮下，陪伴孩子面對網路是場長期抗戰。父母必須教會孩子培養使用網路的正確價值觀，制定合宜的使用時間，才不會讓孩子的症狀加劇，造成學習落後，人際互動不佳。

(中時 )