無良電鍍業者非法排放 超標千倍毒廢水進排水道生態浩劫

2018年12月13日 19:51 中時 陳淑芬

聯合查緝小組查獲彰化1家電鍍工廠，非法將電鍍廢水排放進下水道。（陳淑芬翻攝）

保七總隊第三大隊在選舉期間組成聯合查緝小組，查獲彰化市東西二圳有1家電鍍工廠多年來經常利用晚間非法排放電鍍廢水，經多次採樣檢測及蒐證結果，毒性化學物質六價鉻及氰化物濃度最高各超過放流水標準百餘倍、有害健康物質銅及總鉻各超出標準4百及4千多倍，檢警將蘇姓業者及賴姓員工送辦。

保七總隊第三大隊13日表示，這家電鍍工廠雖有廢水處理設施，但為節省處理成本，多年來以非法方式繞流排放有害健康物質廢水，並利用沉水馬達及軟管將電鍍製程廢水排入廠區下方排水道，造成下游生態浩劫及灌溉用水水質異常。

彰化地檢署、環保署與保七總隊第三大隊組成聯合查緝小組，經多次採樣檢測及蒐證，在11月19日前往彰化市東西二圳查緝，查獲沉水馬達、塑膠軟管及相關帳冊資料，並將58歲蘇姓女業者及50歲的賴姓男員工依法送辦。

保七總隊第三大隊指出，這家電鍍工廠排放廢水，含有第二、三類毒性化學物質六價鉻及氰化物，濃度最高分別超過其放流水標準112倍及174倍；另有害健康物質銅及總鉻最高亦超出放流水標準467及4452倍。

根據附近民眾指出，電鍍廠已經營多年。保七總隊第三大隊表示，業者已違反水污染防治法等規定，其中，違反水污染防治法行政刑罰部分，已由彰化地檢署偵辦，並進行犯罪所得扣押。

(中時 )