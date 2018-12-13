《時來運轉》運彩報報 - 土狼圍攻遊騎兵 首都破颶風

2018年12月13日 20:00 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

本週六NHL有兩場值得關注的賽事，08:00亞歷桑那土狼隊史傑潘(Derek Stepan)將回到麥迪遜花園廣場對戰老東家遊騎兵隊。08:30進攻火力強大的華盛頓首都隊造訪防守堅強的卡羅萊納颶風隊，堪稱矛與盾的對決也令人期待!

土狼隊近10個賽季場均進球數僅2.49球，進攻端的疲軟也反映在積弱不振的戰績上。季外從加拿大人找來的加爾申紐克(Alex Galchenyuk)，表現不符預期。制服組11月底又透過交易盤來在黑鷹隊不順遂的史馬特茲(Nick Schmaltz)。來到土狼後的史馬特茲如魚得水，在6場賽事中繳出3助攻、3進球的優異表現。這筆交易不但解放史馬特茲的進攻才華，也讓土狼隊找到可靠的攻勢發動機。

遊騎兵隊上季送出球隊最多37次助攻的祖卡雷洛(Mats Zuccarello)本季陷入低潮，前場指揮官迷航連帶影響球隊整體進攻，上季場均還能創造出31次射門機會，本季跌落到28.8次，在東部僅領先島人隊的27.7次。陣容配置也是讓外界霧裡看花，門將喬吉夫(Alexandar Georgiev)被降到AHL發展聯盟後，名單中的門將僅剩36歲老將蘭奎斯特(Henrik Lundqvist)，沒有替補球員調配先發門將體力的情形令人擔憂。如此攻守失衡的情況，也不難理解遊騎兵的戰績為何始終無法提升。

颶風隊季外將史金納(Jeff Skinner)交易至軍刀隊後，原本就疲弱不振的進攻更是陷入休克狀態，場均進球數2.44排名聯盟倒數第三，12月的場均進球數更低到只有0.75。看著棄將史金納帶領軍刀隊谷底翻身，颶風隊球團想必更不是滋味。以颶風隊戰力，本季要闖入季後賽有一定難度。只能放眼未來，善用在史金納交易案中獲得的三個選秀權建構球隊未來的藍圖。

首都隊上個賽季在決賽以4勝1敗擊退黃金騎士隊，奪得隊史首座史坦利金盃。本季在隊長奧維琴根(Alexander Ovechkin)帶領下，至今仍穩坐大都會分區榜首。埋伏在替補陣容的明日之星華拿(Jakub Vrana)，歷經上季季後賽洗禮後，本季各項攻擊數據都有突破性的成長，不僅拉抬了球隊進攻效率，也讓首都隊在第二陣容(Second Unit)上場時，進攻也能保持一定的威脅性。

土狼與遊騎兵近5場交手，遊騎兵雖取得4勝0敗1和的絕對優勢，但考量遊騎兵隊近況不佳(近10場戰績4勝5敗1和)，土狼隊季中網羅的史馬特茲，又能有效活絡球隊的攻勢，因此不看好遊騎兵能以大分差勝出，推薦大膽投注「讓分和局」。首都隊與颶風隊近5場交手，兩隊各拿2勝2敗1和。首都隊近況較颶風隊優異，加上首都隊近10場賽事讓分過盤率高達70%，推薦投注「讓分主勝」。

(中時電子報)