影》IFBB健美資格賽 混血麻豆Akemi角逐女子比基尼

2018年12月13日 20:05 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

繼今年五月林敬傑與陳建昕於韓國IFBB職業資格賽中脫穎而出後，健身工廠接著將於12月16日在高雄舉辦亞洲IFBB職業卡健美資格賽，這也是台灣第一次舉辦國際職業健美比賽。

有別於印象中的傳統男、女兩項的健美賽，這場職業資格賽共有「女子比基尼」、「男子健體」、「男子古典健美」與「男子傳統健美」四個項目，賽後將頒發四張「職業卡」，獲得「職業卡」的選手將在明年取得參加職業賽的資格。另外，主辦單位健身工廠也邀請國際健美巨星、現年49歲的前國際健美總會選手詹姆斯 (Dennis James)為賽事錄製宣傳影片，號召全球各地熱愛健美的粉絲一同共襄盛舉。

已持有「職業卡」的台灣選手林敬傑、梁詠喻、陳建昕與台灣首位IFBB比基尼職業選手金畹蓁、蕭晴文、梁萱，屆時也會到現場為台灣選手加油打氣之外，粉絲們也將看到來自美國、加拿大、馬來西亞、韓國、南非、新加坡、香港、中國與中東地區等17個國家，共300多名選手，與台灣選手一起競爭四張「職業卡」。

作為IFBB職業資格賽年度巡迴賽事亞洲區最終站，除了吸引更多頂尖優秀的選手參加，前奧運國手紀政女士，以及知名台灣與國際IFBB職業選手將擔任神秘嘉賓之外，參賽選手也星光熠熠，包括目前在台灣發展的巴西、日本混血模特兒Akemi（香月明美）將角逐「女子比基尼」項目，是麻豆也是演員的李沛旭也報名參賽。

有別於國際健美比賽昂貴的票價，主辦單位健身工廠讓民眾以平易近人的價格，觀賞國際賽事，同時欣賞到各國選手的實力，在台第一次舉辦的「亞洲IFBB職業卡健美資格賽台灣賽」，門票早在宣傳初期就銷售一空，目前所知現場僅保留不到百張票券當日現場銷售，甚至有觀眾表示為了當日販售的票券要夜排。

(中時電子報)